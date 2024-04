Nie żyje Robert Sadowski, znany z TVP. Miał 40 lat

O śmierci Roberta Sadowskiego poinformowała TVP3 Białystok, która poświęciła mężczyźnie materiał na swojej antenie. Mężczyzna pracował w Telewizji Polskiej przez czternaście lat – od 2007 do 2021 roku.

Był montażystą, głównie zajmował się produkcją informacyjnego formatu „Obiektyw” ale też programów katolickich. Montował też filmy dokumentalne, w tym ten o dzieciństwie Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach czy „Powstanie sejneńskie 1919”.

„Życzliwy, z sercem na dłoni. Zawsze uśmiechnięty i zawsze pomocny” – opisują go koledzy z redakcji.

Robert Sadowski zmarł po długiej chorobie

W długim wpisie w mediach społecznościowych Roberta Sadowskiego wspomniał operator Paweł Hołubowicz, z którym pracował przy filmie „Lasy Państwowe – Nocuj w lesie”. Jak czytamy, 40-latek zmarł po długiej chorobie.

„Ci, którzy mieli okazję go poznać, wiedzą, jak dobrym był człowiekiem. Stało się coś, w co do tej pory nie mogę uwierzyć… To ostatni film, który Robert dla nas zmontował. W planach były kolejne… jednak odłożymy je na później. Do zobaczenia, Robercie, po drugiej stronie…” – czytamy.

facebookCzytaj też:

Zakopane czeka mała rewolucja. Pierwsza decyzja nowego burmistrza zasmuci fanów TVPCzytaj też:

To koniec popularnego serialu TVP. Potwierdził się najczarniejszy scenariusz