„Nasz Nowy Dom” powraca ze zmianami. Nie skończy się na remontach

Jak zapowiadają twórcy formatu, ekipa w tym sezonie wyremontuje dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na lepsze życie. W pierwszym odcinku odwiedzą rodzinę mieszkającą w Broncinie.

„Nasz Nowy Dom” w Broncinie. Tak wygląda dom przed remontem

Ekipa „Naszego Nowego Domu” rozpoczyna nowy sezon od potężnego wyzwania. Muszą wyremontować dom czteroletniej Kingi chorującej na nowotwór złośliwy. Mieszkającą w miejscowości Broncin rodzinę ta tragedia spotkała rok temu.

– Zawalił nam się cały świat – mówi Jarosław, ojciec dziewczynki.

– Kinga się przewróciła, narzekała na brzuch, wymiotowała. Trafiliśmy do szpitala, lekarze na nerce odkryli guza, który pękł, zaczęła krwawić. Okazało się, że były przerzuty na płuca. (...) Operacja trwała wiele godzin, następnie długie tygodnie w szpitalu. Za nami cykl chemioterapii plus radioterapia – dodaje Edyta, mama Kingi.

Rodzice nie wiedzą, co będzie dalej, ale robią wszystko, by wygrać tę nierówną walkę o zdrowie i życie córki. Ważne, by Kinga miała w domu sterylne warunki, gdyż nawet zwykłe przeziębienie jest dla niej bardzo niebezpieczne. Niestety aktualnie takich warunków nie ma, dlatego z pomocą nadchodzi ekipa programu.

Galeria:

„Nasz Nowy Dom” w Broncinie. Tak wygląda dom przed remontem

Podczas gdy w domu będą burzone ściany i zrywany dach, rodzina będzie spędzała czas w Warszawie, gdzie czekać będzie na nich mnóstwo atrakcji, takich jak wizyta w najbardziej kolorowym i wesołym muzeum w Polsce i sesja zdjęciowa.

Danzel w „Nasz Nowy Dom”

Po usłyszeniu tej historii Ela Romanowska doszła do wniosku, że skoro szpital bywa dla chorujących dzieci drugim domem, to powinien stać się miejscem wesołym i kolorowym. Oprócz organizacji remontu domu rodziny, zorganizowała koncert w Domu Kultury w Kozienicach, na którym zaśpiewał Danzel. Biletem wstępu były maskotki i zabawki, które trafiły potem na oddział pediatryczny. „Takich niespodzianek i inicjatyw w tym sezonie będzie więcej” – zapowiada Polsat.

„Nasz Nowy Dom” – emisja. Teraz dwa razy w tygodniu

Nowe odcinki programu „Nasz Nowy Dom„ w każdą środę i czwartek o 20:05 w Polsacie. Pierwszy odcinek, w którym ekipa pomaga rodzinie z Broncina, wyemitowany zostanie już dziś, 6 marca.