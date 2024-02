Jacek Nizinkiewicz w spocie TVP Info. Stacja przeprasza

Nowy spot autopromocyjny TVP Info pokazuje zestawienia wypowiedzi polityków, którzy nie występowali w Telewizji Polskiej od wielu lat.

– Po prawie 9 latach z powrotem jestem w Telewizji Publicznej – mówi były prezydent Bronisław Komorowski.

– Bardzo tęskniłem, nie byłem w Telewizji Publicznej przez wiele, wiele lat – stwierdza Robert Biedroń.

– Jestem w Telewizji Publicznej pierwszy raz od 6 lat i jestem szczęśliwa – podkreśla Izabela Leszczyna.

– Serdecznie pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej po dłuższej przerwie – mówi Radosław Sikorski.

Jacek Nizinkiewicz w spocie TVP Info

Z jakiegoś powodu twórcy spotu uznali, że do wideo z zestawieniem słów polityków wrzucą także krótki fragment wywiadu Karoliny Opolskiej z Jackiem Nizinkiewiczem z działu politycznego w „Rzeczpospolitej”. – Jestem pierwszy raz od 2017 roku – mówi dziennikarz na samym początku spotu.

Jak się okazało, sam zainteresowany nie wyraził zgody na publikację jego wizerunku w spocie. W serwisie X Jacek Nizinkiewicz wyraził oburzenie zestawieniem jego wypowiedzi z cytatami z polityków. Podkreślił, że w TVP był raz, ze względu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

„Gdybyście Państwo zapytali, nie zgodziłbym się. Tym bardziej, że nie życzę sobie występować w spotach z politykami. Byłem w TVP po zmianie raz, ze względu na WOŚP. Proszę usunąć mnie z tego spotu!” – napisał.

Dziennikarze o spocie TVP Info z Jackiem Nizinkiewiczem

Spot oceniło też krytycznie wielu innych dziennikarzy. „Różne dość szokujące błędy warsztatowe, które się nowej TVP zdarzały ostatnio, to w sumie małe piwo, ten spot pokazuje bowiem, że niestety doszło tam do ogromnej katastrofy budowlanej: sufit się komuś na głowę ewidentnie zawalił” – pisał Michał Danielewski z OKO.Press.

„TVP to jedna z moich nadziei na tzw. normalność. Niestety ten spot nie napawa optymizmem. Kurła, serio zrobiliście spot z politykami władzy, którzy się z Was cieszą? Serio?! To nie jest dobra zapowiedź na przyszłość. Mam nadzieję, że to potknięcie, a nie stan Waszych umysłów” – stwierdził Wojciech Krzyżaniak.

TVP Info przeprasza Jacka Nizinkiewicza

W odpowiedzi na słowa oburzenia stacja TVP Info przeprosiła dziennikarza, o czym poinformował on w kolejnym wpisie.

„Zostałem przeproszony przez TVP. Spot ma zostać zmieniony i nie będzie mojego w nim udziału. Sprawę uważam za zamkniętą” – czytamy.

