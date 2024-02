TV Republika pokazała spot WOŚP. To duże zaskoczenie

Kilka tygodni temu odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w tym roku zbierał pieniądze na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc dla pacjentów na oddziałach pulmonologicznych. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy od ośmiu lat fundacja grała ze służbami mundurowymi, a także telewizją publiczną. Negatywna narracja na temat zbiórki przeniosła się jednak do TV Republika. Tym większe jest teraz zaskoczenie, że spot WOŚP został pokazany w stacji Tomasza Sakiewicza.

WOŚP w TV Republika

28 stycznia, czyli w dzień finału WOŚP, TV Republika nie zapomniała wspomnieć na antenie o inicjatywnie Jurka Owsiaka, lecz wiadomo, że nie zrobiła tego w pozytywnym świetle. Co prawda, najpierw Jacek Suwała w „Dzisiaj” zapowiedział materiał o fundacji, mówiąc, że wydarzenie to „najważniejsze państwowe święto uśmiechniętej Polski”, lecz później skrytykował inicjatywę. – Coraz więcej ludzi deklaruje, że nie przekaże ani jednej złotówki na tę akcję i to nie dlatego, że to rodzice Owsiaka pracowali w resorcie, a brat był w ZOMO. Mówią, że to kwestia innych zasad — stwierdził prowadzący.

Następnie w programie informacyjnym TV Republiki wyemitowano reportaż Konrada Warzochy, w którym – chociaż można było usłyszeć o tym, że dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy udaje się zebrać wiele milionów złotych na cele dobroczynne – to później pojawiły się zarzuty związane z ogromnymi kosztami organizacji corocznych finałów. –Jaki procent zebranych środków przeznacza się na realizację celów zbiórki, a jaki na organizację, i czy w takim razie ma to sens? Przecież są inne zbiórki z minimalnymi kosztami, a trwającymi przez 365 dni w roku – pytał reporter.

Mimo tej niechęci skierowanej z TV Republika w stronę Owsiaka, w tym roku udało się zebrać ponad 124 mln złotych. Ostatnie licytacje fantów zakończyły się w miniony piątek, w związku z czym fundacja postanowiła podziękować obywatelom za zaangażowanie w całą akcję. Z tego powodu WOŚP wyemitował półminutowy spot, w którym okazał wdzięczność Polakom. Co ciekawe, materiał ukazał się także na antenie TV Republika.

– Podczas 32. finału WOŚP zagraliśmy w całej Polsce i na całym świecie. Dziękujemy, że byliście razem z nami. Pamiętajcie — gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej! – można było usłyszeć w wyemitowanym spocie.

instagramCzytaj też:

Jak jest finansowane biuro WOŚP? Ujawniono prawdęCzytaj też:

Koniec 32. Finału WOŚP. Wynik przewyższył nasze najśmielsze oczekiwania