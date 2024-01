Córka Marka Czyża zadebiutowała w „19:30” TVP. Dziennikarz odpiera zarzuty

Nazwisko córki Marka Czyża pojawiło się w jednym z ostatnich materiałów stacji. Relacja dotyczyła obserwatorium astronomicznego w Chorzowie. Nie ma w tym nic dziwnego, bo Zuzanna Czyż od kilku lat pracuje w TVP, na co jeszcze w grudniu zwrócił uwagę Pudelek. Dziennikarka prowadzi m.in. „Aktualnie Śląskie”, a wcześniej relacjonowała Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Została wyróżniona w Konkursie Dziennikarskim „SILESI PRESS”.

Mimo to, w mediach społecznościowych pojawiły się negatywne komentarze. Nie dotyczyły one jednak warsztatu dziennikarskiego, ale faktu, że jej ojciec stał się nową twarzą telewizji publicznej, po przejęciu władzy przez zwycięską koalicję.

Córka Marka Czyża debiutuje w „19:30”. Kim jest Zuzanna Czyż?

„Już wiemy, dlaczego zwalniani są dziennikarze. Trzeba robić miejsce dla rodziny. Wstyd Panie Czyż. Córka u żłoba, wspólna zagroda. A to dopiero początek” – oceniła za pośrednictwem platformy X reporterka Monika Borkowska związana wcześniej ze „starym” TVP Info.

Do zarzutów w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się Marek Czyż. – Przez ostatnie lata prawicowym mediom materiały mojej córki na antenach TVP nie przeszkadzały, teraz przeszkadzają. Dość typowe – ocenił prowadzący „19:30”. Jak wyjaśnił, to wydająca program uznała, że materiał jego córki jest wartościowy i należy go wyemitować.

Marek Czyż broni córki. „Trafiła do TVP w samym środku PiS-owskiego panowania”

Dziennikarz zaznaczył, że Zuzanna dostała pracę w TVP dzięki temu, co potrafi. – Trafiła do TVP właściwie w samym środku PiS-owskiego panowania nad mediami, a mimo to nigdy nie zhańbiła się żadnymi materiałami propagandowymi, chwalącymi władzę, wyszydzającymi jakąkolwiek osobę czy grupę społeczną w stylu, jaki w TVP był na porządku dziennym – mówił.

– Krytykowanie tego, że jej materiały pojawiają się na antenie, jest skandalicznym niezrozumieniem tego, czym mają być dziś media publiczne, w których liczy się dziennikarska rzetelność, a nie propagandowy zapał – wskazał Marek Czyż w rozmowie z portalem.

