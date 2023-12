Ujawniono wyniki oglądalności programu Katarzyny Dowbor. To duże zaskoczenie

Kiedy na początku tego roku okazało się, że Katarzyna Dowbor musi opuścić Polsat i nie będzie dłużej prowadzić programu „Nasz nowy dom”, miliony fanów nie kryło swojego oburzenia. Jak przewidywali internauci, zmiany nie wyszły na dobre formatowi. Ostatni sezon show, prowadzony przez Elżbietę Romanowską, obejrzało już mniej telewidzów. Katarzyna Dowbor z kolei niedawno zadebiutowała z nowym programem.

Oglądalność programu „Dowborowa od nowa”

Już 9 grudnia na kanale Canal + Domo zadebiutował format „Dowborowa od nowa”. Katarzyna Dowbor prezentuje w nim, jak remontuje swoją nieruchomość. Jej podwarszawska posiadłość, z dużym domem i pięknym ogrodem, wymagała odnowy, dlatego dziennikarka postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym. Przed emisją zapowiadała: „Bardzo się cieszę, że wracam do telewizji i będę robiła to, co kocham. (...) Z radością zaproszę widzów do mojego domu, żeby pokazać, jak go odnawiam”.

Okazuje się, że format przyciągnął przed telewizory spore grono odbiorców, którzy chcieli nie tylko podpatrzeć patenty na metamorfozę domu, ale także sprawdzić nowy program prezenterki. W sobotni wieczór pilotażowy odcinek śledziło 46 tys. osób. Co ważne, to rekord tego kanału, który – jak wiadomo – nie jest dostępny dla widzów telewizji naziemnej.

Po emisji odcinka internauci chętnie komplementowali program na instagramowym profilu dziennikarki. Choć na nowe odcinki muszą czekać do marca 2024 roku, nie kryli swojego podziwu. Pisali: „Odcinek był świetny. Czekam niecierpliwie do marca. Dziękuję za już i proszę o jeszcze. Pozdrawiam cieplutko”, „Wspaniale się zapowiada ta seria, czekamy z rodziną na kolejne odcinki” czy „Czekam na programy, będzie super, bo Pani jest super”.

Czytaj też:

Dowbor szczerze o zachowaniu Romanowskiej. Nie doczekała się nawet telefonuCzytaj też:

Rusza nowy program Katarzyny Dowbor. Konkurencja dla „Nasz Nowy Dom”?