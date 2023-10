Siedziba BBC oblana czerwoną farbą. Chodzi o sposób relacjonowania wojny w Izraelu?

Broadcasting House znajduje się przy ulicy Portland Place w dzielnicy Marylebone w gnimie City of Westminster w Londynie. Składa się z dwóch głównych części – zabytkowego budynku z lat 30. XX wieku oraz dobudowanego do niego nowego skrzydła. To właśnie ono zostało teraz oblane czerwoną farbą.

Do zniszczenia budynku doszło prawdopodobnie w nocy z piątku 13 na sobotę 14 października. Wideo, ukazujące czerwoną farbę na ścianach przy wejściu do siedziby telewizji BBC, zamieściła w sieci dziennikarka Victoria Derbyshire. Widać, że oblana została frontowa ściana budynku i obrotowe, szklane drzwi oraz okna.

Wiadomo, że nad usunięciem czerwonej farby pracuje już specjalna ekipa – miejsce otoczone jest kordonem. Rzecznik Metropolitan Police przekazał, że na tym etapie nie ma dowodów na to, że atak na siedzibę BBC przeprowadzony został przez jakąkolwiek grupę protestacyjną, która zapowiedziała na sobotę 14 października swoje marsze.

Oświadczenie BBC w sprawie relacjonowania wojny w Izraelu

Przypomnijmy, zarówno opinia publiczna jak i brytyjski rząd, krytykują BBC za to, że odmawia użycia terminu „terroryści” w kontekście Hamasu. „Nasze relacje na temat bezprecedensowego ataku Hamasu na Izrael jasno pokazały charakter popełnionych okrucieństw i wpływ, jaki wywarło to na ludność cywilną” – podał wcześniej w tym tygodniu rzecznik BBC, tłumacząc stanowisko stacji. Podkreślił, że BBC wyjaśniała w swoich materiałach, że Hamas uważany przez wiele zachodnich rządów, w tym przez Wielką Brytanię, za organizację terrorystyczną.

„Dokładnie rozważyliśmy wszystkie aspekty naszych doniesień o konflikcie Izrael-Gaza, zarówno jeśli chodzi o ataki Hamasu, jak i reakcję Izraela – obejmuje to także język, którego używamy. BBC jest redakcyjnie niezależna; naszą rolą jest dokładne wyjaśnienie, co się dzieje, aby społeczeństwo mogło dokonać własnego osądu” – przekazał.

