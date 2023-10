Mamy zwiastun trzeciego sezonu „The Office Pl”. Kiedy premiera?

Twój szef jest idiotą? Jeśli tak to „The Office Pl” to serial dla Ciebie. A jeśli Twój szef jest ok, ale lubisz patrzeć, jak inni mają gorzej od Ciebie, to tym bardziej powinieneś go obejrzeć. Uwielbiani bohaterowie Kropliczanki – siedleckiego potentata wody mineralnej – wracają do biura już za niecały miesiąc, a ich codzienność wypełni się serią absurdalnych korpo-spotkań, procedur, asapów, deadlinów i innych challengy. Wszystko żeby biznes się rozwijał, a Kropliczanka rosła w siłę. Nowe odcinki już 3 listopada 2023 roku w Canal+ online i w Canal+ Premium.

Galeria:

Trzeci sezon „The Office Pl”. Zobaczcie fotki

Nowy sezon „The Office Pl”

Polska wersja kultowego formatu stworzonego przez Ricky’ego Gervaisa pojawiła się na polskim rynku w 2021 roku, zdobywając znakomite recenzje. Krytycy i widzowie docenili, że nie jest to kopia brytyjskiej czy amerykańskiej wersji, ale świeże, uwspółcześnione i bardzo polskie spojrzenie na absurdy rodzimego biznesu. Dzięki sprawnej satyrze na naszą mentalność i zaściankowość, ubraną w niepoprawny politycznie humor, twórcy dotykają wielu aktualnych i drażliwych społecznie tematów, jak prawa mniejszości, LGBT, zmiany klimatyczne czy aborcja.

Nowe „The Office Pl” i nowi bohaterowie

Nowy sezon „The Office Pl”, nowi bohaterowie, a także… nowa prezeska! Po zwycięstwie nad Michałem (Piotr Polak) w drugim sezonie o awans do centrali w Warszawie, Patrycja (Vanessa Aleksander) od razu przechodzi do działania, zarządzając wprowadzenie nowego napoju z logo Kropliczanki – energetyka.

Stworzenie nowego produktu od zera to jednak bardzo trudne zadanie – trzeba wybrać logo brandu, wygląd puszki, znaną „twarz” do promocji, powiększyć zespół o nowych pracowników… Wszystko to wprowadza w popłoch i stres skład siedleckiego biura. Krótki deadline na realizację projektu to także test skuteczności Michała… Czy może to bardziej szukanie pretekstu do jego zwolnienia?

Młody i dynamiczny zespół Kropliczanki powiększy się o dwie nowe osoby – zastępującego Łukiego (według słów samego zainteresowanego – „niesłusznie aresztowanego”) Tomka (Mateusz Król) oraz zmagającą się z depresją pracownicą HR Kasię (Małgorzata Gorol).

Czytaj też:

„Teoria wielkiego podrywu” bez tajemnic. Książka o kulisach serialuCzytaj też:

Zadebiutował 2. sezon „Nasza bandera znaczy śmierć”. Widzowie kochają ten serial