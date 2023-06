„Magia nagości. Polska” reaguje na kary KRRiT. Będzie kolejna edycja?

Kontrowersje wokół programu „Magia nagości. Polska” trwają już od kilku lat. Mimo że widzowie uwielbiają show, to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wciąż uważa, że nie powinien być on emitowany w telewizji. Co na to twórcy?

„Magia nagości. Polska” ukarana przez KRRiT

Program „Magia nagości. Polska” został ukarany wysoką grzywną w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na stację 40 tysięcy kary. Audycja miała naruszyć art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji. To jednak nie koniec kontrowersji związanej z formatem. Wcześniej w sierpniu 2021 roku Grupa Kino Polska została ukarana grzywną 20 tysięcy złotych za wyemitowanie jednego z odcinków brytyjskiej edycji.

„Magia nagości. Polska” komentuje na zarzuty KRRiT

Jak się jednak okazuje, Grupa Kino Polska nie zamierza płacić grzywny. I chociaż sąd pierwszej instancji uchylił karę, to KRRiT odwołała się. Wykonawca polskiej Magii nagości jednak się nie poddaje, o czym opowiedział w rozmowie z Plejadą.

– Skutecznie odwołujemy się od kar nakładanych przez regulatora w związku z emisją programu "Magia Nagości. Polska". Zarówno polski format, jak i wersje zagraniczne cieszą się uznaniem dużej grupy widzów. Program ten obala stereotypy dotyczące ludzkiej fizyczności i wpisuje się w promowanie ciałopozytywności – podkreślił przedstawiciel.

Nadawca nie zdradził czy powstaje kolejny sezon show, ale fani mogą oglądać poprzednie edycje – polskie oraz zagraniczne. – Obecnie Grupa Kino Polska na kanale Zoom TV emituje zagraniczne wersje programu "Magia nagości„ oraz powtórki polskiej edycji – podkreślono.

„Magia nagości. Polska” – zasady show

„Magia nagości. Polska” to show randkowy, oparty na słynnym na całym świecie brytyjskim formacie „Naked Attraction”. Uczestnicy programu, jedynie na podstawie atrakcyjności fizycznej, wybierają kandydata lub kandydatkę na randkę spośród pięciu nagich osób, ukrytych w kolorowych kabinach. Poszczególne części ciała kandydatów są stopniowo odsłaniane, a wybierający, przed podjęciem ostatecznej decyzji, sam musi pokazać się w studiu zupełnie nago. Program prowadzi znana aktorka Beata Olga Kowalska, znana dobrze widzom z serialu „Ranczo”.

