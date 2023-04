„Paryż może poczekać” i „Shrek Trzeci”. Co jeszcze warto obejrzeć w Niedzielę Wielkanocną?

W Niedzielę Wielkanocną czeka nas wiele filmowych niespodzianek. Zarówno najmłodsi znajdą coś dla siebie, jak i starsi widzowie. W telewizji pojawi się „Shrek Trzeci”, „Piotruś Królik 2: Na gigancie” czy „Paddington 2”. Ale nie zabraknie też prawdziwych klasyków sprzed lat jak „Uciekająca panna” młoda czy „Godzilla II: Król potworów”.

Z nowszych produkcji w Niedzielę Wielkanocną wyświetlone będą: „Paryż może poczekać”, a także „Prorok”, który opowiada o życiu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Natomiast o północy coś dla fanów nieoczywistych musicali. O północy będą mogli obejrzeć nagrodzony sześcioma Oscarami „La la land”.

„Paddington 2” – 8.00 TVP2



Pomyłkowo osadzony w areszcie, wśród zepsutych do szpiku kości typów spod ciemnej gwiazdy, Paddington zrobi wszystko, by złapać prawdziwego złodzieja tajemniczej książki.



„Trolle” – 9.35 POLSAT



Poppy i Mruk z przyjaciółmi wyruszają w wielką podróż, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.



„Piotruś Królik 2: Na gigancie” – 11.35 POLSAT



Bea Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną rodzinę. I choć Piotruś Królik bardzo się starał, nie udało mu się pozbyć złej reputacji złośliwca.

Kiedy Piotruś Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, że jego złośliwość pomaga mu przetrwać w obcym świecie, ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ryzykuje wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał podjąć decyzję: jakim króliczkiem chce być.



„Znów mam 17 lat” – 13.00 TVN



Rozczarowany swoim życiem Mike chciałby cofnąć czas. Niespodziewanie budzi się i odkrywa, że znów ma siedemnaście lat.



„Shrek Trzeci” – 15.45 POLSAT



Shrek i Fiona nie czują się dobrze w roli pary królewskiej, więc ogr wyrusza na poszukiwanie innego następcy tronu.



„Godzilla II: Król potworów” – 15.15 TVN



Po pojawieniu się nowego zagrożenia Król Potworów powraca, by ponownie przywrócić w przyrodzie równowagę.



„Paryż może poczekać” – 18.20 TVP2



Znudzona swoim życiem żona producenta filmowego razem z niejakim Jacques'em wyrusza w podróż samochodem.



„Uciekająca panna młoda” – 20.00 TVP2



Dziennikarz pisze artykuł o kobiecie, która notorycznie ucieka sprzed ołtarza kolejnym kandydatom na męża.



„Prorok” – 20.20 TVP1



Prymas jest przywódcą duchowym i wizjonerem, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.



„Ben Hur” – 22.35 TVP1



Wygnany z kraju przez swojego przyjaciela izraelski książę spotyka na pustyni Chrystusa. Nauki Jezusa odmieniają życie bohatera.



„Uczciwy złodziej” – 22.10 TVP2



Tom postanawia zerwać ze złodziejskim fachem i rozpocząć uczciwe życie. Skorumpowani agenci FBI postanawiają wzbogacić się jego kosztem.



„Evan Wszechmogący” – 22.10 Polsat



Świeżo wybrany amerykański kongresmen dostaje od Boga zadanie zbudowania Arki. Mimo początkowego sceptycyzmu podejmuje się realizacji powierzonej mu misji.



„Skyscraper: Drapacz chmur” – 22.45 TVN



Były antyterrorysta pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa wieżowców. Gdy wybucha ogień w najwyższym chińskim budynku, musi uratować swoją rodzinę z rąk terrorystów i udowodnić, że to nie on jest odpowiedzialny za pożar.



„La La Land” – 0.00 TVP2



Los Angeles. Pianista jazzowy zakochuje się w początkującej aktorce.

