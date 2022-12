Renata Pałys zaplanowała swój pogrzeb. Ma nietypową prośbę

Renata Pałys największą popularność zdobyła dzięki roli Heleny Paździoch w sitcomie „Świat według Kiepskich”. Po tym, jak zmarło dwóch artystów odgrywających główne role: Ryszard Kotys i Dariusz Gnatowski, zakończono produkcję. Aktorka wcielała się w tę rolę przez 23 lata. Mimo że ma dopiero 66 lat, to w ostatnim wywiadzie przyznała, że spisała testament.

Renata Pałys spisała testament i zaplanowała swój pogrzeb

W rozmowie z redakcją Plejady serialowa Paździochowa wyznała, że stworzyła już swój testament i zrobiła to dawno temu. Podała też powód decyzji. – Zrobiłam to przed moją pierwszą daleką podróżą. Uważam, że to zupełnie normalna rzecz. Nie rozumiem, czemu budzi takie emocje. Znam wiele rodzin, które zostały skłócone, dlatego że ktoś nie zostawił testamentu i nagle zmarł – podkreśliła. Renata Pałys, która nie narzeka na brak pracy, a prywatnie spełnia się w roli żony i matko wyznała też, że zaplanowała swój pogrzeb. Do swojej rodziny, która prawdopodobnie zajmie się organizacją uroczystości, ma też pewną prośbą. Chodzi o formę pochowania.

Już zapowiedziałam moim bliskim, że po śmierci chciałabym zostać skremowana. A następnie, żeby moje prochy zostały rozsypane. Grób to zobowiązanie dla kolejnych pokoleń. Nie chcę, żeby ktoś stawał nad moim grobem i kładł kwiaty na moim nagrobku – powiedziała.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 roku rozsypanie prochów poza cmentarzem jest zabronione. Za złamanie tego prawa grozi kara 5 tys. grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

