Gra Camillę w serialu „The Crown”. Przed laty była związana z Radosławem Sikorskim

Olivia Williams pochodzi z Anglii, a karierę zaczynała w teatrze. Ukończyła wydział filologii angielskiej uniwersytetu w Cambridge, przez dwa lata studiowała aktorstwo w Bristol Old Vic Theatre School. Współpracowała z Royal Shakespeare Company w Stratford-upon-Avon i Londynie. Czteromiesięczne tournee z „Ryszardem III” z Ianem McKellenem w roli tytułowej przywiodło ją do USA, gdzie zauważył ją Kevin Costner proponując jej rolę w „Wysłanniku przyszłości”. Później grała też między innymi w: „Szóstym zmyśle”, „Była sobie dziewczyna”, „Autorze widmo” czy „Rozdartym sercu”. Miała nawet epizod w serialu „Przyjaciele”.

Aktorka z „The Crown” była związana z Radosławem Sikorskim

Teraz widzowie oglądać mogą Williams jako Camillę Parker Bowles w 5. sezonie „The Crown”. Prywatnie aktorka jest obecnie w szczęśliwym małżeństwie, jednak w latach 80. była związana z Radosławem Sikorskim, o czym opowiedziała jakiś czas temu w wywiadzie dla magazynu „Viva!”.

– Byłam naprawdę młoda. Miałam 17 lat, byłam jeszcze w szkole. Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie. Wtedy myślałam: Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał. Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłonił głowę – opowiadała.

Jak przyznała aktorka, w 1989 roku po raz pierwszy zawitała z Sikorskim do Polski. Później zaczęła pasjonować się aktorstwem i tańcem, a Sikorski zaczął pracę jako dziennikarz, pisząc do „The Spectator” czy „Observera”. Po czterech latach związku postanowili się rozstać.

– Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on – białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą – przyznała Williams.

Williams od 2003 roku jest żoną Rhashana Stone'a, z którym ma dwójkę dzieci.