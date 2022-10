Wiesław Nowobilski komentuje werdykt telewidzów. „Kiepsko się z tym czuję”

W ostatni poniedziałek widzowie mogli obejrzeć kolejny odcinek „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Obecnie o Kryształową Kulę walczy już tylko trzy pary. Do półfinału przeszli: Iwona Krawczyńska i Robert Rowiński, Wiesław Nowobilski i Janja Lesar oraz Jacek Jelonek i Michał Danilczuk. Z show pożegnała się Natalia Janoszek i jej partner Rafał Maserak. Widzowie także nie kryli zaskoczenia. Pojawiło się wiele komentarzy, że wyniki były ustawione. Nawet jurorzy wyglądali na zdziwionych, ponieważ aktorka Bollywood nie tylko usłyszała wiele komplementów, ale też otrzymała wysokie noty.

Wiesław Nowobilski komentuje werdykt

Teraz głos zabrał Wiesław Nowobilski, który według telewidzów nie zasłużył na dojście aż do półfinału „Tańca z Gwiazdami”. W rozmowie z Plotkiem Nowobilski przyznał, że Janoszek zatańczyła lepiej od niego.

Kiepsko się z tym czuję. Natalia zdecydowanie lepiej tańczyła ode mnie. Ja byłem pewny, że teraz odpadnę, ale stało się inaczej. Szkoda, bo Natalia naprawdę świetnie tańczyła – powiedział.

Natomiast Janja Lesar, która tańczy z Wiesławem Nowobilskim, zdradziła, jaki według niej jest powód sukcesu celebryty. – Ja myślę, że wiem, co ludzie lubią w Wieśku i to jest coś, czego ja też szukam. To jest ta normalność, której jest teraz bardzo mało. Wszyscy pędzimy, staramy się być idealni, wyglądać młodo czy zdrowo się odżywiać. Rzeczywistość jest jednak inna niż na zdjęciach, które wrzucamy na Instagrama. (...) Być może ludzie się identyfikują z Wieśkiem, który jest fajny, ale nie idealny – podkreśliła.

„Taniec z Gwiazdami” – emisja

Taniec z Gwiazdami emitowany jest w każdy poniedziałek o godzinie 20.05 w telewizji Polsat. Przed nami jeszcze dwa odcinki show. O Kryształową Kulę oraz nagrodę pieniężną obecnie rywalizują tylko trzy pary.

