Finał „Love Island 6’’. Kto wygrał show? Widzowie są rozczarowani wynikiem. „Ustawka’’

Najnowsza, 6. edycja show „Love Island” dobiegła już końca. W ostatnim odcinku wystąpiły cztery pary i to one walczyły o zwycięstwo. Widzowie są rozczarowani po finałowym odcinku i zapowiedzieli, że przestaną oglądać show.

Finał „Love Island 6”. Kto wygrał show?

W „Love Island 6” nie brakowało emocji i dużo się działo. Silne wrażenia zapewniło widzom kilku uczestników. Najpierw Kuba okłamał wszystkich, mówiąc, że choruje na nowotwór. W ostatnim odcinku przyznał się do tego, że ma problemy z jelitami, ale nie jest to rak. Do kłamstwa posunął się także Daniel, który poza programem miał dziewczynę i dawał jej tajemnicze znaki. To jednak nie koniec, bo z programem pożegnał się Paweł, który został porzucony przez Paulinę dla Patryka. Paweł czuł się rozczarowany i dobrowolnie opuścił wyspę. W końcu jednak po tylu perturbacjach 6. sezon dobiegł końca i odbył się wielki finał, do którego dotarły cztery pary.

Czwarte miejsce zajęli Sara i Kamil. Zapewnili, że będą kontynuować swoją relację w Polsce i zamieszkają w Warszawie, jeśli wszystko między nimi dobrze się ułoży. Trzecie miejsce należało do Wero i Kuby, natomiast drugie do Wiktorii i Sebastiana. Show wygrali Sasha i Angelina! Nie wszystkim to się spodobało. Część widzów jest rozczarowana i daje upust swoim emocjom na instagramowym profilu programu:

Dramat, nie oglądam już tego – napisał jeden z internautów.

Nie tak miało to wyglądać. Ustawka – dodał inny.

Nie zgadzam się z wygraną – oburzyła się inna osoba.

Inni natomiast zarzucali oszustwo. Byli też zbulwersowani, że polską edycję wygrał Ukrainiec i Białorusinka.

