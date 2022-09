„Warsaw Shore”. Uczestnicy przy burgerach z brylantami. Zobaczcie efekty sesji

Szalone imprezy, wachlarz barwnych osobowości i bogata historia – we wrześniu na ekrany MTV powrócił program „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy”. Jednym z etapów przygotowań do 17. edycji była sesja zdjęciowa, której motywem przewodnim była wieczerza pełna imprezowego blichtru! Uczestnicy mieli okazję stanąć przed obiektywem jej pomysłodawcy, czyli Dawida Klepadło.

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” to polski program typu reality show, który dostarcza rozrywki widzom MTV już od 2013 roku. Tytuł opiera się zagranicznym formacie „Ekipa z New Jersey”. Uczestnicy wybierani są na drodze castingu i podczas nagrań mieszkają we wspólnej willi. Członków ekipy łączy jedno – wszyscy kochają imprezy, które są tematem przewodnim programu. Chociaż skład rozrywkowej grupy przyjaciół zmienia się na przestrzeni sezonów, to za każdym razem skupia osoby z wielu środowisk, które – mimo różnic – wzajemnie się wspierają i są w stanie zbudować wartościowe i trwałe relacje. To wszystko sprawiło, że format na stałe zapisał się w historii polskiej telewizji i zdobył rzeszę wiernych fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy ulubionych bohaterów również między emisjami kolejnych sezonów i odcinków. Najnowszy sezon można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 23.00.

Uczta dla oka – czyli sesja pełna klasy i imprezowego blichtru

Stacja jeszcze przed premierą 17. sezonu „Warsaw Shore” zapowiadała, że tym razem zobaczymy ekipę w zupełnie nowej odsłonie. Obietnice te znalazły swoje odzwierciedlenie w oryginalnej sesji wizerunkowej, której scenografia utrzymana została w klimacie glamour pełnym modowych akcentów i zaskakujących kulinarnych połączeń. Zdjęcia zostały wykonane na początku sierpnia, a za obiektywem stanął Dawid Klepadło. Autor i pomysłodawca sesji zdradził, skąd czerpał inspirację. – Chcieliśmy zrobić coś nieoczywistego, stąd pomysł na stół pełen biżuterii, akcentów glamour i elementów modowych niekoniecznie związanych z jedzeniem, gdzie na stole obok homarów i popcornu były tace z biżuterią i brokatem. Kombinowaliśmy tak, aby nadać sesji artystyczny i modowy charakter. Zależało mi na tym, aby pokazać uczestników w nietypowy sposób, inaczej niż zwykle. Wszystko w takim modowym, dynamicznym, pełnym przepychu stylu – powiedział Dawid Klepadło.

Fotograf zdradził również, że część uczestników była zaskoczona zarówno zaproponowaną scenografią, jak i jej modowym anturażem. – Na początku była wojna z kolorem. Parę osób nie chciało się zgodzić na róż. Bali się, że ten kolor ich jakoś mocno „zaatakuje” albo odbierze męskości, ale później wszyscy doskonale się bawili przy tej imprezowej wieczerzy! Na koniec jeden z panów nawet odkupił koszulę od stylistki – dodaje autor zdjęć.

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” w wyjątkowym wydaniu

Dawid Klepadło nie ukrywał, że wspomniana sesja była sporą odmianą dla projektów, których podejmuje się na co dzień. – Sesje modowe z reguły nie są sesjami grupowymi. Tutaj miałem do opanowania 10 dosyć dynamicznych osób, więc to była pewnego rodzaju trudność. Ale główną różnicą była też ilość zdjęć. Opowiadając jakąś historię modową, jesteśmy w określonej lokacji i robimy tak naprawdę szereg różnych ujęć w różnych stylizacjach. Tutaj mieliśmy de facto jedną stylizację i byliśmy sfokusowani na jednym elemencie, jednym kolorze. Później robiliśmy dodatkowo portret beauty – tłumaczy i dodaje: Ja kocham modę i kocham fotografię modową. Natomiast wydaje mi się, że jeśli sesje wizerunkowe do programów telewizyjnych są oparte na jakimś ciekawym koncepcie, który jest aprobowany przez zespół marketingu, to również są fantastycznym wyzwaniem dla fotografa. Wtedy on również może się spełnić i jakoś przemycić swój styl.

Opowiedział też, czym kierował się w wyborze stylu zdjęć portretowych. – Zależało nam na bardzo estetycznych zdjęciach glamour, sauté, gdzie ci bohaterowie są po prostu ładni. Stąd ten element mokrych włosów i wilgotnego ciała. Chcieliśmy, żeby oni byli bardzo atrakcyjni na tych zdjęciach portretowych. Dlatego zdecydowaliśmy się też na takie światło i klimat beauty.

Dawid Klepadło to jeden z najbardziej obiecujących fotografów młodego pokolenia. Jego prace ukazują się na łamach największych magazynów modowych na całym świecie, m. in. „Vogue”, „L'Officiel”, „L'Off Hommes”, „Elle”, „Numero” czy „Esquire”. W swoim dorobku ma zdjęcia dla najlepszych globalnych marek takich jak Dior, Chanel, Louis Vuitton i Versace.

