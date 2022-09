„Pierwsza miłość”. Wojtek zdradza Emilce prawdę o Marcinie

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – co w nowym odcinku?

Marta próbuje wyrwać się z beznadziejnej sytuacji. Wydaje się to jednak niemożliwe. Odkrywa też, że jest tylko przynętą, by zwabić Emilkę. Mateusz zmusza ją, by zadzwoniła do przyjaciółki i namówiła ją na przyjazd. Natomiast Sandra jest załamana po utracie pracy. Oskar przysiada się do niej w pubie i próbuje poprawić jej humor. Wspominają wspólny czas, jaki spędzili na Mazurach.

Wojtek usiłuje zbliżyć się do Emilki. Ona jednak odrzuca jego uczucia i prosi, aby przestał. Wojtek opowiada jej o nowym życiu Marcina. Emilka nie spodziewała się tego, co słyszy. Bardzo przeżywa nowe wiadomości. Tymczasem Śmiałek opowiada Wojtkowi, jak zawiódł się na jego bracie. Natomiast w firmie Wekslera pojawia się nowa sprzątaczka w zastępstwie za panią Gabrysię. Karol wyjeżdża z Ewą do Rzymu do SPA.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

