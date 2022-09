„The Voice of Poland”. Jak poradzi sobie nowa trenerka Lanberry?

„The Voice of Poland” to jeden z najpopularniejszych programów TVP. Międzynarodowy format od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na wokalne „perełki”, które udało się odkryć jurorom, ale również z uwagi na nieoczywistą formułę. Podczas castingów jurorzy, którzy decydują o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu, siedzą tyłem. Dopiero kiedy zdecydują się na przyjęcie uczestnika do swojej drużyny, mogą się odwrócić. Natomiast w przypadku odwrócenia się kilku foteli, to kandydat decyduje, w czyjej drużynie chce być.

13. edycja „The Voice of Poland”

Pierwszy odcinek 13. edycji zostanie wyemitowany w sobotni wieczór 3 września na antenie TVP2. Wokalne popisy uczestników oceniać będzie jury w składzie: Justyna Steczkowska, Tomson i Baron z grupy Afromental, Marek Piekarczyk oraz Lanberry, autorka tekstów. Gwiazda zadebiutuje w tej roli. Na swoim koncie ma pracę z takimi artystami jak Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel i Viki Gabor. Ci artyści spróbują swoich sił w programie jako uczestnicy.

Lanberry – jaką jest trenerką?

Redakcja „Super Expressu” postanowiła zapytać muzyków, co myślą o debiucie trenerki. – Ilekroć ktoś mnie pyta o utwór „Superhero” lub Eurowizję Junior wzruszam się i mam przed oczami Lanberry, która jest serdeczną i pozytywną osobą. Doskonale ubrała w słowa to, co chciałam wyśpiewać całej Europie i światu. Miłością i dobrem można pokonać wszelkie przeszkody i zmieniać świat na lepsze. Gdy mamy okazję się widzieć, udziela mi wielu cennych wskazówek, dobry z niej człowiek. Lanberry ma ogromne doświadczenie sceniczne i wiem, że będzie świetną i surową trenerką – wyznała Viki Gabor.

Także Dawid Kwiatkowski pozytywnie ocenił twórczość gwiazdy i docenił pomoc, jaką otrzymał od niej, tworząc swoje przeboje. – Bardzo się cieszę, że zobaczę Lanberry jako trenera w „The Voice of Poland”. Ona doskonale zna cały ten muzyczny mechanizm od samego środka. Jest barwną postacią, bardzo utalentowaną kompozytorką i jestem pewien, że niedługo usłyszymy jej podopiecznego w radiu, jeśli to ona będzie autorem jej bądź jego piosenki – powiedział wokalista.

O Lanberry pozytywnie wypowiedziała się też Roxie Węgiel. Nastolatka wspomniała o swoim sukcesie. – Z Lanberry miałam okazję pracować kilka razy, m.in. przy mojej piosence eurowizyjnej, do której Gosia napisała tekst. Mimo różnicy wieku potrafiła się świetnie wczuć w moje myśli, a piosenkę pokochała cała Europa, dając mi historyczne zwycięstwo na Eurowizji – wyznała.

