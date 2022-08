Dziś rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Aktorka zabrała głos

Kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili rozstanie na początku marca, w sieci zawrzało. Chociaż oboje zapowiedzieli niekomentowanie sprawy, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. Chwilę później udzielił wyjątkowo szczerego wywiadu w programie „Miasto kobiet”. Wówczas tancerz zasugerował, że to aktorka jest winna końca związku. Hakiel podczas rozmowy wyznał, że od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”.

Podczas kolejnych tygodni zarówno Hakiel był bardzo aktywny w mediach społecznościowych jak i Cichopek. Aktorka, która była podejrzewana o romans z Maciejem Kurzajewskim jednak rzadko komentowała sprawy osobiste. Tancerz natomiast dalej chętnie zabierał głos. Ostatnio fani zaczęli podejrzewać, że ma nową partnerkę. Jedna z obserwatorek zapytała w komentarzu, kiedy pokaże obserwatorom swoją nową sympatię. Tancerz nie odpowiedział wprost, ale posłużył się wymownym cytatem. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” – możemy przeczytać.

Katarzyna Cichopek komentuje rozwód z Marcinem Hakielem

Już w kwietniu do mediów dotarły informacje, że rodzice Heleny i Adama zawarli ugodę i nie zamierzają walczyć w sądzie. Natomiast kilka tygodni temu okazało się, że rozprawa odbędzie się online, co na pewno ucieszyło oboje celebrytów, którzy nie będą musieli przepychać się przez tłum dziennikarzy.

Wieczór przed rozpoczęciem procesu odbyła się prezentacja ramówki TVP, w której oczywiście udział wzięła Katarzyna Cichopek. W rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post przyznała, że cieszy się, że ma czym zająć myśli. – Dobrze, że jestem w pracy. Cieszę się, że powierzone mi są pewne zadania, bo dzięki temu mogę odciągnąć myśli. Ale masz rację, to jest trudny dla mnie czas. Nie tylko dla mnie, ale dla całej mojej rodziny. Tak jak sama powiedziałaś, to zakończenie pewnego etapu w życiu – wyznała. W dalszej części celebrytka podkreśliła jednak, że nie chce zbyt obszernie komentować rozwodu. – Nie chciałabym rozwijać tego tematu. Wiem, że wszyscy są ciekawi. Kosztuje to nas wiele emocji. Chciałabym przejść przez ten cały proces najłagodniej, jak się da – podsumowała.

