„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Solista Polskiej Opery Królewskiej nowym uczestnikiem show!

Robert Szpręgiel jest absolwentem Gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Po studiach los przywiódł go do Warszawy, gdzie zaczął pracę w Teatrze Muzycznym Roma. Brał udział w takich realizacjach jak: „Orfeusz w piekle”, „Piotruś Pan” oraz „Miss Saigon”. Po kilku latach postanowił wrócić do śpiewu klasycznego i skierował swoje kroki do Warszawskiej Opery Kameralnej, gdzie jako solista występował w dziełach Mozarta, Moniuszki, Verdiego, Rossiniego.

Aktualnie jest solistą Polskiej Opery Królewskiej, gdzie wykonuje partie barytonu w najsłynniejszych operach. W repertuarze artysty są także role w spektaklach „Kobiety Świata” i „Opera w Baśni, Baśń w Operze”, które wchodzą w skład nowatorskiego projektu „Opera Lihgt” oraz niezliczone partie wokalne i operowe, a także wiele utworów z gatunku musicalu i muzyki rozrywkowej.

Robert Szpręgiel bierze również udział w licznych telewizyjnych projektach kulturalnych i artystycznych. Z koncertami i spektaklami teatralnymi odwiedza takie kraje jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Słowenia, czy Japonia.

