„Nasz nowy dom”. Kto jest winny dramatu uczestników? Dowbor zabrała głos

Emitowany przez telewizję Polsat program „Nasz nowy dom” odmienił życie wielu rodzin. Jedną z nich byli Pękałowie z Wąwolnicy w woj. lubelskim. Katarzyna Dowbor z ekipą w ciągu pięciu dni dokonała niesamowitej metamorfozy ich maleńkiego, zbudowanego w początkach lat XX domu.

Niestety, rodzina nie cieszyła się nowym lokum długo. W marcu w budynku doszło do pożaru, a ogień dokonał sporych zniszczeń. W internecie natychmiast pojawiły się liczne spekulacje co do przyczyn pożaru. Komentujący obwiniali wykonawców z programu telewizji Polsat.

W końcu głos postanowiła zabrać Katarzyna Dowbor, która stanowczo zaprzeczyła plotkom w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post. Prowadząca tłumaczyła, że w swojej ekipie ma wysokiej klasy specjalistów. – To nie są osoby, które przyszły do tego zawodu z ulicy, tylko to są naprawdę wykształceni elektrycy, hydraulicy itd. i oni tak samo budują każdy inny dom – mówiła Dowbor.

Jak wynika ze słów dziennikarki, wina może leżeć po stronie lokatorów, którzy zaniedbali konserwację instalacji grzewczej. – Bardzo często jest tak i absolutnie nasze rodziny mają do tego prawo, że zmieniają wiele rzeczy. Chodzi o to, że tam była taka sytuacja, że komin nie był czyszczony. Nie jesteśmy w stanie przyjeżdżać i czyścić komina po każdym sezonie grzewczym, to już niestety jest w gestii rodziny i te rodziny powinny o tym pamiętać – mówiła Dowbor.

– Tak samo, jak nie mamy wpływu na to, czym się w tym kominie pali i co się wiesza za rurą, która wystaje od pieca. Nie ma naszej winy. Boli nas bardzo, kiedy zarzuca się nam, nie wiedząc, jaka była sytuacja – dodała prowadząca „Nasz nowy dom”.

