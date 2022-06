Dziennikarka TVN24 po 21 latach odchodzi ze stacji. Porzuca media na zawsze

Małgorzata Telmińska to znana reporterka i dziennikarka. Przez 21 lat była związana z TVN24, gdzie przygotowywała głównie relacje na żywo o tematyce medycznej i dotyczącej zdrowego trybu życia. O jej odejściu najpierw informowały Wirtualne Media, a teraz możemy przeczytać fragmenty pożegnalnego maila, którego Telmińska wysłała do kolegów i koleżanek z pracy. „Nie da się ukryć – to będzie mail pożegnalny. Nie za długi; powiedzmy, że newsowy” – zaczęła.

Podczas pożegnania dziennikarka podziękowała absolutnie wszystkim. „Po wielu, wielu latach bardzo gorąco chcę podziękować wszystkim, których spotkałam na swojej drodze w TVN24. Przede wszystkim najlepszej na świecie drużynie reporterek i reporterów, i szefowi. Dziękuję wydawczyniom i wydawcom, prezenterkom i prezenterom, producentkom i producentom, redaktorkom i redaktorom, operatorom, dźwiękowcom i montażystom, charakteryzatorkom i charakteryzatorom. Wszystkim bez wyjątku: tym, których widać i których nie widać, a bez których telewizji nie ma” – podkreśliła.

Telmińska zdradziła też, że jest zaszczycona pracą w tym zespole. „Jestem dumna, że dane mi było was spotkać, jestem dumna, że dane mi było widzieć, jak budowała się potęga TVN24” – dodała.

Małgorzata Telmińska odchodzi z mediów?

Dziennikarka prawdopodobnie odchodzi z branży. „Wyruszam w inną, nową podróż, ale zawsze będę ciepło myśleć o was i latach spędzonych przy Wiertniczej” – napisała.

Małgorzata Telmińska nie zdradziła powodu swojego odejścia ze stacji i odmówiła komentarza. Portal Wirtualne Media twierdzi, że dziennikarka odchodzi z zawodu na zawsze i chce zmienić branżę, w której pracowała od 2001 roku.

