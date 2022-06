Anna Mucha zatrudni Barbarę Kurdej-Szatan. „Ludzie zasługują na wsparcie”

Kariera Barbary Kurdej-Szatan zaczęła się zmieniać po kontrowersyjnym wpisie aktorki. Gwiazda na Instagramie dała upust emocjom i surowo oceniła działanie Straży Granicznej.

„K***A !!!!!!!!!! K***aaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a 'straż graniczna'????? 'Straż'?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO!!!! Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!!K***a!!!!!! Jak tak można!!!!!!! Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę!!!!!!! Mordercy!!!!!” (pisownia oryginalna – red.) – napisała aktorka w opisie do filmiku, który sama dodała na swoim Instagramie. „Chcecie takiego rządu wciąż????? Który zezwala na takie rzeczy, wręcz rozkazuje tak się zachowywać??????? K***aaaaaaaaa!!!!!!!! I rząd, który zezwala na śmierć kobiet, zamiast na ich ratunek???? Wszyscy wiecie co, się wydarzyło i co się dzieje dookoła!!!!!!” – pytała, odnosząc się do sprawy śmierci 30-latki z Pszczyny. Post ukazał się na początku listopada 2021 i chociaż chwilę później zniknęła, to sprawa nie przeszła bez echa.Barbara Kurdej-Szatan usłyszała zarzut, że 4 listopada zniesławiła Straż Graniczną i jej funkcjonariuszy. Aktorka byłą obecna w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Rzeczniczka prokuratury Aleksandra Skrzyniarz potwierdziła, że postępowanie dotyczy wpisu na Instagramie Kurdej-Szatan. „Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia” – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Za zarzucany aktorce czyn może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Anna Mucha zatrudni Barbarę Kurdej-Szatan Aktorka przestała pojawiać się w serialu TVP M jak miłość oraz w reklamach sieci Play. Teraz z pomocą Kurdej-Szatan przyszła Anna Mucha. Koleżanka po fachu w ostatnim wywiadzie podkreśliła, że kobiety przyjaźnią się prywatnie od lat. Ich córki chodzą nawet do jednej szkoły musicalowej w Warszawie.

Anna Mucha przygotowuje razem ze swoim partnerem Jakubem Wonsem sztukę „O mało co”, gdzie planuje zatrudnić koleżankę. – Nie mogłam postąpić inaczej. Z Baśką przyjaźnimy się od lat, a dla mnie przyjaźń to nie jest puste słowo. Ludzie zasługują na wsparcie przede wszystkim wtedy, kiedy popełniają błędy. Dopóki będziemy hołdować takim wartościom, dobro zawsze zwycięży. Przyjaciółką jest się na dobre i na złe – powiedziała Mucha w rozmowie z „Party”.