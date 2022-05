Artur Barciś z kontrą po słowach Anny Wendzikowskiej. Nawiązał do swojego wzrostu

W piątkowy poranek podczas programu „Dzień Dobry TVN” Anna Wendzikowska śmiało i odważnie wypowiedziała się na temat niskich mężczyzn. Pretekstem do tej oceny był Tom Cruise, który mierz 170 cm. Dziennikarka znana z poruszania tematyki filmowej oraz częstych wywiadów z aktorami i twórcami nawiązała do gwiazdora z okazji premiery „Top Gun: Maverick”.

Anna Wendzikowska wyznała, że nie jest fanką Toma Cruise'a i że w ocenie gwiazdor jest „dziwny”. – Nie miałam okazji się z nim spotkać, dlatego że w momencie, kiedy ja zaczęłam robić wywiady, to on już trochę przestał ich udzielać. Rozmawia tylko na czerwonym dywanie, z dziennikarzami największych stacji. Ograniczył swoją działalność promocyjną. Dla mnie on dla mnie zawsze był trochę dziwny – odpowiedziała zapytana przez prowadzących czy jest jego fanką.

Celebrytka posunęła się jeszcze dalej w ocenie hollywoodzkiego gwiazdora. Na antenie stwierdziła, że niewysocy mężczyźni nie są atrakcyjni. – Nigdy nie uważałam, że jest szczególnie przystojny – podkreśliła.

Artur Barciś odpowiada Annie Wendzikowskiej

Do śmiałego komentarza dziennikarki odniósł się polski aktor Artur Barciś. Gwiazdor znany z takich produkcji jak „Miodowe lata” czy „Ranczo” opublikował swoje zdjęcie na Facebooku z wymownym komentarzem. „No i wyszło na to, że ze swoim 167 cm wzrostem nie jestem przystojny! Załamałem się” – napisał Barciś z typowym dla siebie dystansem.

W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia od fanów. Internauci podkreślali, że atrakcyjność nie jest uwarunkowana wzrostem czy innymi czynnikami zewnętrznymi. „Człowiek całe życie się uczy, nie miałam pojęcia, że przystojność liczy się w centymetrach" – napisała jedna z fanek Artura Barcisia.

