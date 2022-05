Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Michał postanawia się zemścić

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Malwina rozmawia ze Śmiałkiem w sprawie sytuacji finansowej Celiny. Oboje są zaniepokojeni jej zachowaniem. Postanawiają zorganizować pomoc i zaangażować w nią pozostałych mieszkańców Wadlewa. Natomiast Biały udaje klienta kasyna, by móc przyłapać nieuczciwych graczy na oszustwach. Sebastian jest zadowolony z jego umiejętności i postanawia dać mu premię. Tymczasem Julita zastanawia się, co zrobić z Sebastianem i brakiem kontaktu z jego strony. Przegaduje tę sytuację z Olką. Wpada na plan, ale do jego realizacji potrzebuje pomocy Kamila. Natomiast Grażyna złości się na swoją sekretarkę, bo wysłała Michałowi z błędem zaproszenie na otwarcie kliniki. Obawia się, że były ukochany może zniszczyć tak ważny dla niej i dla Marysi dzień. Michał nie jest zadowolony z odwołania zaproszenia. Postanawia się zemścić i prosi dawnego znajomego o pomoc w tej sprawie. Natomiast Marysia opowiada w wywiadzie telewizyjnym o potrzebie powstania nowego oddziału w klinice We-Med.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

