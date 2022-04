Fryderyki 2022. Koncert T.Love odwołany z powodu wypadku na próbie

Fryderyki to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. W czasie gali przyznawane są nagrody w kategoriach muzyki rozrywkowej oraz jazzowej. W tym roku Akademia Fonograficzna uhonoruje pośmiertnie Jacka „Budynia” Szymkiewicza, który zmarł 12 kwietnia w wieku 48 lat.

28. Gala Fryderyków odbędzie się dzisiaj, czyli w piątek 29 kwietnia. Na scenie pojawi się Daria Zawiałow, która zdobyła w tym roku najwięcej nominacji. Powalczy o nagrody w aż ośmiu kategoriach. Na scenie zobaczymy też Kaśkę Sochacką, Mary Spolsky, a także Katarzynę Nosowską z przyjaciółmi, z którymi tworzy projekt Anieli. Nie zabraknie też ciekawych duetów jak Monika Brodka z Tymkiem, WaluśKraskaKryzys wyjdzie na scenę z Organkiem, Vito Bambino pojawi się w towarzystwie Natalii Szroeder. Podczas święta muzyki usłyszymy też Kwiat Jabłoni, Muchy i Dezerter. Koncert będzie emitowany na antenie TVN oraz w Playerze o godzinie 20.

Koncert T.Love odwołany z powodu wypadku na próbie

Niestety na szczecińskiej estradzie zabraknie zespołu T.Love. Zespół wydał swoją najnowszą płytę zaledwie kilka dni temu, 22 kwietnia, ale nie będzie miał szansy, by zaprezentować ją dziś wieczorem. Na Facebooku pojawiło się oświadczenie, z którego wynika, że na próbie doszło do groźnego wypadku. „Kochani! Bardzo nam przykro, ale niestety nie możemy dla Was wystąpić na dzisiejszej gali Fryderyków, ponieważ Sidney Polak uległ wypadkowi podczas próby. Trzymajcie kciuki za jego zdrowie” – napisał frontman zespołu Muniek.

