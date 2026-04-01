Paweł Zduński zniknie z „M jak miłość”? Nie wytrzyma po śmierci żony

Po śmierci Franki życie Pawła Zduńskiego zamienia się w koszmar, a nadchodzący odcinek przyniesie moment, którego widzowie długo nie zapomną.

Paweł Zduński na granicy wytrzymałości. Podniesie się po tragedii?

Tragiczna strata całkowicie złamie bohatera. Paweł każdego dnia zmaga się z bólem, rozpaczą i poczuciem beznadziei, które stopniowo wymykają się spod kontroli. Depresja pogłębia się z odcinka na odcinek, prowadząc go do skrajnych decyzji. W 1926. odcinku, który TVP2 pokaże 20 kwietnia 2026 roku, jego cierpienie osiągnie punkt krytyczny.

Maria Rogowska nie przestaje martwić się o syna i jednocześnie stara się chronić wnuka, Antosia. W jednej z najbardziej poruszających scen wspomina Frankę, próbując dodać chłopcu otuchy: „Uśmiechasz się dokładnie tak jak twoja mama… Wiesz, ona zawsze miała uśmiech na twarzy, była pełna energii, pogodna… Chyba właśnie dlatego twój tata tak bardzo się w niej zakochał. Miał wielkie szczęście, że ją spotkał… Zresztą tata kiedyś sam ci opowie, jak to było… Tęsknisz za nim? Ja bardzo…”.

Dramatyczna decyzja Pawła. „M jak miłość” bez głównego bohatera?

Kiedy Maria próbuje dotrzeć do Pawła, odkrywa, że syn zniknął. Zaniepokojona kontaktuje się z Piotrem Zduński, jednak jego reakcja tylko pogłębia dramat sytuacji.

— „Nie mogę go ciągle pilnować! Mam swoją rodzinę, żonę, czwórkę dzieci, które mnie potrzebują… Spotkało go coś strasznego, ale zaczynam myśleć, że jest cholernym egoistą!” – zareaguje emocjonalnie Piotr, nie zdając sobie sprawy, jak poważny jest stan brata.

Paweł Zduński wraca do mieszkania i podejmuje desperacki krok. Pisze krótki list: — „Mamo, przepraszam”…

Nie widząc innego wyjścia, sięga po alkohol i tabletki nasenne. Ta niebezpieczna mieszanka doprowadza do tragedii. Gdy Maria dociera na miejsce, Paweł jest już nieprzytomny. Natychmiast wzywa pomoc.

Widzowie już 20 kwietnia staną przed jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii serialu. Czy ratownicy zdążą ocalić Pawła? Przekonamy się, oglądając kolejny odcinek „M jak miłość” na antenie TVP2.

