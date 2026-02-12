Polacy pokochali ten serial. Będzie nowa odsłona i znamy datę jej premiery!

Nad nowymi odcinkami serialu „The Office PL” pracuje ten sam zespół twórców, odpowiedzialny za dotychczasowy sukces serialu, co zagwarantuje spójność stylu, humoru i tonu znanych z poprzednich sezonów. Słowem – żadnych zmian.

„The Office PL” powróci! Co już wiemy o szóstym sezonie kultowego serialu?

Emisja szóstego sezonu jest zaplanowana na ten rok, zdjęcia rozpoczną się już wiosną – więc fani mogą już zacierać ręce. Do obsady wrócą ukochane postacie, a w nowych odcinkach nie zabraknie także gościnnych występów, zwrotów akcji i świeżych wątków, które rozwijają portret biurowej rzeczywistości siedleckiego giganta.

– Kropliczanka to stan umysłu – cieszę się, że nie tylko mojego, ale coraz większej rzeszy widzów. Wchodzimy w szósty sezon z nowymi wątkami i pomysłami rozpychając się w naszym uniwersum coraz śmielej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tworzymy ten seria od początku w stałym składzie twórców. Nadaje to całości szczerości i niezwykłego zaangażowania na każdym poziomie, czego dowodem jest to, że znowu się spotkamy na planie – dodaje Maciej Bochniak, reżyser.

Za szósty sezon „The Office PL” niezmiennie odpowie zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

