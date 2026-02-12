Polacy pokochali ten serial. Będzie nowa odsłona i znamy datę jej premiery!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

Polacy pokochali ten serial. Będzie nowa odsłona i znamy datę jej premiery!

Dodano: 
„The Office PL”
„The Office PL” Źródło: Canal+
Jedna z najgorętszych polskich produkcji ostatnich lat – powróci! Trwają pracę nad 6. sezonem kultowego „The Office PL”.

Nad nowymi odcinkami serialu „The Office PL” pracuje ten sam zespół twórców, odpowiedzialny za dotychczasowy sukces serialu, co zagwarantuje spójność stylu, humoru i tonu znanych z poprzednich sezonów. Słowem – żadnych zmian.

„The Office PL” powróci! Co już wiemy o szóstym sezonie kultowego serialu?

Emisja szóstego sezonu jest zaplanowana na ten rok, zdjęcia rozpoczną się już wiosną – więc fani mogą już zacierać ręce. Do obsady wrócą ukochane postacie, a w nowych odcinkach nie zabraknie także gościnnych występów, zwrotów akcji i świeżych wątków, które rozwijają portret biurowej rzeczywistości siedleckiego giganta.

– Kropliczanka to stan umysłu – cieszę się, że nie tylko mojego, ale coraz większej rzeszy widzów. Wchodzimy w szósty sezon z nowymi wątkami i pomysłami rozpychając się w naszym uniwersum coraz śmielej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tworzymy ten seria od początku w stałym składzie twórców. Nadaje to całości szczerości i niezwykłego zaangażowania na każdym poziomie, czego dowodem jest to, że znowu się spotkamy na planie – dodaje Maciej Bochniak, reżyser.

Za szósty sezon „The Office PL” niezmiennie odpowie zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym Jan Kępiński. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

Czytaj też:
Elita kryminałów na HBO Max. Największe sztosy serwisuCzytaj też:
Netflix i HBO Max startują z nowościami. Cztery perełki na wieczór

Źródło: WPROST.pl