Polki walczą w latach 30. „Piekło kobiet” – nowy serial HBO Max ze zwiastunem

Serial "Piekło kobiet" będzie liczył sześć odcinków. Za produkcję odpowiada Ewa Puszczyńska – producentka nagradzanych na całym świecie filmów, w tym oscarowych „Idy” i „Strefy interesów”. Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska („Tata”), a autorem zdjęć Wojciech Zieliński. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek.

Nowy polski serial HBO Max. Pierwszy zwiastun „Piekła kobiet”

Akcja produkcji osadzona jest w latach 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność.

W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

W obsadzie pojawią się: Agata Turkot, Mateusz Damięcki, Hubert Miłkowski, Borys Szyc, Katarzyna Herman, Maria Kowalska, Piotr Polak, Bogumiła Bajor, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek, Piotr Trojan, Jacek Beler, Tomasz Sapryk, Ireneusz Czop, Karolina Kowalska, Andrzej Kłak, Maciej Kosiacki, Michał Wójtowicz i Paulina Krzyżańska.

Serial „Piekło kobiet” zadebiutuje w piątek 6 marca na platformie HBO Max. Nowe odcinki sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.

