Disney+ pokaże historię miłosną najpopularniejszej pary USA. Mamy zwiastun

Dziewięcioodcinkowa seria FX „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” została stworzona przez Connora Hinesa i stanowi pierwszą odsłonę antologii Ryana Murphy’ego „Love Story”. Jest inspirowana książką Elizabeth Beller „Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”.

Na Disney+ historia o miłości Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette

To historia miłosna, która przyciągnęła uwagę całego narodu. John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) był postrzegany jako czołowa postać amerykańskiej elity. Dorastał na oczach wszystkich, zamieniając się z chłopca w najbardziej pożądanego kawalera i ikonę mediów. Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) sama zapracowała na swój sukces. Niezależna, o niepowtarzalnym stylu, przeszła drogę od asystentki sprzedaży do stanowiska kierowniczego w domu mody Calvina Kleina, stając się zaufaną współpracowniczką i powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło.

W obsadzie znaleźli się również: Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) oraz Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Premiera „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” już 13 lutego w Disney+. W dniu premiery zostaną pokazane trzy odcinki, kolejne trafiać będą na platformę co tydzień.

