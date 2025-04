Prime Video z kolejnym hitem. Już w czerwcu serialowa adaptacja światowego bestsellera!

Jedna wyspa, czworo przyjaciół i niezliczone kłamstwa – w długo wyczekiwanej adaptacji cenionej powieści nic nie jest takie, jakim się wydaje. Prime Video ogłosiło datę premiery oraz udostępniło pierwsze zdjęcia z serialu – thrillera kryminalnego opartego na bestsellerowej powieści E. Lockhart „We Were Liars”.

„We Were Liars” – serial. O czym jest? Co wiemy?

„We Were Liars” śledzi losy Cadence Sinclair Eastman i paczki jej najbliższych przyjaciół, zwanych Łgarzami, podczas letnich wypadów na prywatną wyspę w Nowej Anglii należącą do dziadka głównej bohaterki. Sinclairowie są amerykańską arystokracją słynącą z dobrego stylu, bogactwa i godnych podziwu więzi rodzinnych. Jednak po tajemniczym wypadku, który na zawsze zmienia życie Cadence, wszyscy, w tym jej ukochani Łgarze, wydają się mieć coś do ukrycia.

W rolach głównych występują: Emily Alyn Lind jako Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari jako Gat Patil, Esther McGregor jako Mirren Sinclair Sheffield oraz Joseph Zada jako Johnny Sinclair Dennis.

Na ekranie pojawiają się również: Caitlin FitzGerald jako Penny Sinclair, Mamie Gummer jako Carrie Sinclair, Candice King jako Bess Sinclair, Rahul Kohli jako Ed Patil oraz David Morse jako Harris Sinclair.

Autorkami scenariusza i producentkami wykonawczymi serialu są showrunnerki Julie Plec (Pamiętniki wampirów, Wampiry: Dziedzictwo) i Carina Adly MacKenzie (Roswell, w Nowym Meksyku, The Originals). W gronie producentów wykonawczych znalazły się również Emily Cummins z My So-Called Company (The Endgame, Akademia wampirów) oraz autorka powieści, E. Lockhart. Serial został wyprodukowany przez Universal Television – oddział Universal Studio Group oraz Amazon MGM Studios. W Polsce powieść „Byliśmy łgarzami” ukazała w 2022 roku nakładem wydawnictwa Poradnia K.

Wszystkie osiem odcinków serialu zadebiutuje 18 czerwca 2025 roku wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach na całym świecie.

Czytaj też:

Wielki QUIZ! Rozpoznaj wieczorynkę z PRL-u!Czytaj też:

Twórca „Sukcesji” powraca. Nowość zobaczymy na Max już niebawem!