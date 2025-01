Reżyserowi „Squid Game” ze stresu wypadły zęby. Na szczęście 2. sezon bije absolutne rekordy

W ciągu czterech dni po premierze, 2. sezon „Squid Game” doczekał się 68 mln wyświetleń, stając się największym debiutem serialowym w historii platformy. Tydzień później liczba ta wzrosła już do 126,2 mln wyświetleń. Spędził kolejny tydzień na szczycie globalnej listy TOP 10 seriali i sprawił, że na 3. miejsce zestawienia wrócił 1. sezon tej produkcji.

Hwang Dong-hyuk, który przeszedł do historii na 74. ceremonii wręczenia nagród Primetime Emmy, zostając pierwszym Azjatą nagrodzonym w kategorii „Wybitna reżyseria w serialu dramatycznym”, w 2. sezonie „Squid Game” po raz kolejny stanął za sterami jako reżyser, scenarzysta i producent.

Przypomnijmy, w udzielonym niedawno dla „The Guardian” wywiadzie twórca koreańskiego hitu Netfliksa przyznał, że ze stresu, przy kręceniu 1. sezonu, stracił sześć zębów. Musiał jednak powrócić do projektu, ponieważ „nie jest wcale aż tak bogaty”. – Nie jestem aż tak bogaty. Ale mam wystarczająco. Wystarczająco, by położyć jedzenie na stole. I to nie jest tak, że Netflix zapłacił mi premię. Netflix zapłacił mi zgodnie z pierwotnie zawartym kontraktem – stwierdził.

„Trzy lata po zwycięstwie w Squid Game gracz 456 rezygnuje z wyjazdu do USA i wraca z nowym postanowieniem. Gi-hun znów chce wystartować w tajemniczym turnieju z grami na śmierć i życie, w którym biorą udział nowi uczestnicy pragnący wygrać 45,6 mld wonów” – czytamy w opisie nowej odsłony.

Co masowo oglądają ludzie na Netflix? Te anglojęzyczne serie święcą triumfy

Jeżeli chodzi o anglojęzyczne hity Netfliksa, triumfy święci serial „Tęsknie za tobą” na podstawie książek Harlana Cobena, który zajmuje pierwsze miejsce z 15,2 mln wyświetleń w tygodniu od 6 stycznia. Na drugim miejscu uplasował się serial „Świt Ameryki” z 10,4 mln odtworzeń, a na trzecim dokumentalna seria „Jerry Springer: Kłótnie, kamera, akcja” z 7,7 mln wyświetleń. Kolejne miejsca zajmują między innymi „WWE Raw”, stand-up Gabriela Iglesiasa „Legend of Fluffy” czy thriller szpiegowski „Black Doves” z Keirą Knightley i Benem Whishawem.

