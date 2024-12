Tajne dane platformy Max ujawnione! Takie są preferencje Polaków

W 2024 roku platforma Max zadebiutowała w Polsce. Wraz z nią pojawiły się liczne serialowe hity, jak choćby „Ród smoka”, „Stamtąd” czy „Pingwin”. Max jest też domem wielu świetnych produkcji dokumentalnych („Łowcy skór”) i często do jej oferty trafiają hity prosto z kin („Barbie”, „Diuna”, „Wonka”, „Diuna: Część II”). Fani sportu w tym roku oglądać mogli też na platformie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a miłośnicy programów TVN mieli dostęp do swoich ulubionych tytułów – od „Gogglebox” po „Kuchenne rewolucje”. Hitem na platformie były też polskie produkcje oryginalne, w tym „Odwilż” czy „Skazana”. Max przed końcem roku podzielił się statystykami – oto 30 tytułów, które królowały w tym roku na platformie – obejrzało je najwięcej widzów.

TOP 30 na Max w 2024 roku. Platforma w końcu ujawniła tajne jak dotąd dane!

30. „Caddo Lake”

Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

29. „Harry Potter i Książę Półkrwi”

Harry, by ostatecznie pokonać Voldemorta, musi poznać jego przeszłość.

28. „Diuna: Proroctwo”

Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.

27. „Łowcy skór”

Dokument „Łowcy skór” wraca do wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy pogotowia doprowadzili do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Twórcy serialu odsłaniają kulisy zbrodni, rozmawiają z uczestnikami wydarzeń, rodzinami ofiar, by przedstawić mechanizmy, które pozwoliły sprawcom przez długi czas unikać sprawiedliwości.

26. „Bez urazy”

Maddie odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: bogaci i nadopiekuńczy rodzice szukają kogoś na „randki” z ich introwertycznym 19-letnim synem Percym, zanim ten wyjedzie na studia do Princeton.

25. „Rick i Morty”

Ekscentryczny naukowiec Rick udaje się ze swoim wnukiem Mortym do najdziwniejszych miejsc w galaktyce i alternatywnych rzeczywistości.

24. „Harry Potter i Zakon Feniksa”

Harry i jego przyjaciele zakładają tajne stowarzyszenie „Gwardię Dumbledore'a”, aby przygotować się do starcia z Voldemortem.

23. „Harry Potter i Czara Ognia”

Harry Potter musi wziąć udział w Turnieju Trójmagicznym, kiedy jego nazwisko zostaje wybrane przez tajemniczą Czarę Ognia.

22. „Godzilla i Kong: Nowe Imperium”

Kong broni Ziemi przed niezwykłymi i niebezpiecznymi stworzeniami.

21. „Harry Potter i Więzień Azkabanu”

Z więzienia ucieka Syriusz Black, Harry nie może już czuć się bezpiecznie w szkole.

20. „Harry Potter i Komnata Tajemnic”

Uczniom i nauczycielom słynnej szkoły magii grozi niebezpieczeństwo. Tylko młody czarodziej Harry może przywrócić dawny porządek.

19. „Gra o tron”

Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.

18. „Tylko nie Ty”

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna – aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych – udają, że są parą.

17. „Furiosa: Saga Mad Max”

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona przez Hordę Bikerów i przewieziona do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. W obliczu walki dwóch tyranów o władzę, Furiosa musi przetrwać wiele prób i zgromadzić środki, aby wrócić do domu.

16. „Szadź”

Historia seryjnego mordercy oraz podążającej jego tropem komisarz policji.

15. „Aquaman i Zaginione Królestwo”

Aquaman zawiera niełatwy sojusz, aby chronić Atlantydę i cały świat przed zniszczeniem.

14. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

W dniu jedenastych urodzin Harry dowiaduje się, że jest czarodziejem. Czeka na niego szkoła magii pełna tajemnic.

13. „Wonka”

Młody Willy Wonka poznaje Oompa-Loompas w czasie jednej ze swoich przygód.

12. „Sami swoi. Początek”

Losy rodów Kargulów i Pawlaków przed przesiedleniem z Kresów na Ziemie Odzyskane.

11. „Barbie”

Barbie, która żyje w idealnym bajkowym świecie przechodzi kryzys egzystencjalny.

10. „Bez litości 3: Ostatni rozdział”

Były żołnierz sił specjalnych pragnie wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Przebywając na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami.

9. „Detektyw”

Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.

8. „Odwilż”

W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.

7. „Pingwin”

Po śmierci szefa mafii Oswald Cobblepot stara się wykorzystać sytuację w Gotham, by przejąć władzę nad kryminalnym półświatkiem miasta.

6. „Skazana”

Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.

5. „Stamtąd”

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.

4. „Diuna: Część Druga”

Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

3. Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024

2. „Diuna”

Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.

1. „Ród smoka”

Serial opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”.

