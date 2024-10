Kolejna promocja popularnej platformy streamingowej. Jest za pół ceny na zawsze

Z okazji wprowadzania nowego planu subskrypcji, serwis SkyShowtime ogłosił dziś promocję „Za pół ceny na zawsze" na plan Premium. Ta ograniczona czasowo oferta, trwająca od 29 października do 9 grudnia, pozwoli widzom cieszyć się wszystkimi możliwościami – ze zniżką 50 proc. na zawsze.

Jak skorzystać z promocji na subskrypcję SkyShowtime?

Plan Premium będzie dostępny obok dwóch istniejących już planów subskrypcji – Standard z reklamami i Standard (wcześniej Standard Plus). Nowy plan stworzony został z myślą o miłośnikach rozrywki i zapewni im dostęp do hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność, a także oryginalnych lokalnych seriali, a wszystko to bez reklam i w fantastycznej cenie. Dzięki możliwości oglądania na aż pięciu urządzeniach jednocześnie, cała rodzina może cieszyć się ulubioną rozrywką. Subskrybenci planu Premium mogą także wybrać do 100* tytułów, które będą mogli oglądać offline, a także mieć dostęp do rosnącego katalogu tytułów w rozdzielczości 4K UHD.

Oferta będzie dostępna dla nowych i obecnych użytkowników, którzy wybiorą miesięczny plan Premium bezpośrednio poprzez stronę internetową serwisu SkyShowtime. Promocja nie dotyczy klientów (nowych i obecnych), którzy subskrybują serwis SkyShowtime za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, takich jak Amazon, Apple i Google Play, ani dla osób decydujących się na roczny plan Premium.

SkyShowtime w Polsce

Platforma SkyShowtime zadebiutowała w Polsce 14 lutego 2023 roku. Oferuje premiery kinowych hitów od wytwórni Universal Pictures i Paramount Pictures, seriale oryginalne SkyShowtime czy kultowe filmy i serie wyprodukowane przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

W 2023 roku do serwisu trafiły dwie produkcje oryginalne – czeski „The Winner” i polska „Warszawianka”, w której główną rolę zagrał Borys Szyc. Wśród najchętniej oglądanych w Polsce produkcji na SkyShowtime s klasyki jak „Biuro”, „Yellowstone”, „Dexter”, „Mr Robot”, „Downton Abbey”, „Pingwiny z Madagaskaru”, „Dom Grozy”, „Herosi”, „Patrick Melrose”, „Dr House” czy „Miasteczko Twin Peaks”, ale też nowe „The Curse” czy „Halo”.

Katalog nowych i dostępnych na wyłączność oraz oryginalnych produkcji SkyShowtime z premierą zaplanowaną na rok 2024 obejmuje takie tytuły, jak: „A Recipe for Murder”, „Fight Night: The Million Dollar Heist”, „Landman: Negocjator”, „Lioness”, sezon 2., „Mamen Mayo”, „Śleboda”, „Agencja”, „Dzień szakala”, „Kaskader” czy „Yellowstone”, sezon 5B.

