Kolejna platforma ogłasza nowy polski serial! Tomasz Kot w głównej roli

Koncept serialu rozwijany był przez Macieja Buchwalda („1670”) w roli reżysera formatującego oraz Jakuba Rużyłło („1670”, „The Office PL”), który jest scenarzystą formatującym „Gąski”. Odcinki wyreżyserowali Maciej Buchwald („1670”), Aleksander Pietrzak („Juliusz”, „Czarna owca”) i Grzegorz Jaroszuk („Pewnego razu na krajowej jedynce”, „Kebab i Horoskop”).

O czym opowie serial „Gąska”?

„Gąska” to komediowa opowieść́ w duchu feel good o grupie pracowników franczyzowego supermarketu działającego na przedmieściach typowego polskiego miasta. Sklep należy do ekscentrycznego lokalnego przedsiębiorcy – Włodka (w tej roli legendarny Tomasz Kot), zafascynowanego Ameryką i wszystkim, co amerykańskie. Biznesowymi i życiowymi idolami Włodka są Elon Musk i Mark Zuckerberg. Cytując swoich mistrzów, Włodek próbuje zarządzać zespołem pracowników, udowadniając, że w grupie wszystko jest łatwiejsze, a przynajmniej zabawniejsze.

Podana w lekkim tonie produkcja zawiera historie i momenty, które są zakorzenione w realiach życia w Polsce. Widzowie rozpoznają w niej postacie, które znają z własnego podwórka, a w samej fabule nie zabraknie nawiązań do popkultury, jak również odniesień do ważnych współcześnie tematów społecznych.

Prime Video na razie udostępnil tylko zdjęcia jednego bohatera serialu, szefa sklepu „Gąska”, czyli Włodka, w którego wciela się Tomasz Kot, znany z takich tytułów jak „Akademia Pana Kleksa” czy „Bogowie”.

Serial „Gąska” będzie liczył osiem odcinków. Zadebiutuje wyłącznie na Prime Video 29 listopada.

Czytaj też:

„Śleboda” – pierwszy taki polski serial. W obsadzie same znane nazwiska, a premiera już niebawemCzytaj też:

Najlepsze seriale tego roku. Ranking dla wymagających widzów