W końcu obejrzymy tę hollywoodzką superprodukcję na VOD! A to nie koniec niespodzianek

Dla wszystkich subskrybentów platformy SkyShowtime mamy rozpiskę premier serwisu na najbliższe tygodnie. Część z tych filmów i serialów już są dostępne do obejrzenia na platformie.

Fanom wielkich emocji na ekranie polecamy miniserial „Aukcja”, w którym po dramatycznym w skutkach trzęsieniu ziemi, ofiary, handlarze i nabywcy ludzkich organów zostają uwięzieni w rozpadającym się budynku i podejmują walkę o przetrwanie za wszelką cenę. „Mr Bigstuff” to z kolei komedia o losach rozbitych rodzin, kruchej męskości i... sprzedaży dywanów.

Wakacje to też dobry czas na nadrobienie kultowych już tytułów. Możemy wejść do uniwersum „Yellowstone”, którego finałowy sezon 5B już jesienią. Tym, którzy nie zdążyli zobaczyć w kinach, polecamy też „Przesilenie zimowe” – uznany przez krytyków film, w którym rola Da'Vine Joy Randolph przyniosła jej Oscara.

Seriale na SkyShowtime

„Aukcja”, sezon 1. – 4 lipca

Serial Bargain z Jin Sun-kyu (Extreme Job), Jun Jong-seo (Money Heist: Korea) i Chang Ryul (My Name) w rolach głównych, to adaptacja wyreżyserowanego przez Lee Chung-hyuna krótkometrażowego filmu z 2015 roku pod tym samym tytułem. W Bargain ofiary zwabiane są do odludnego hotelu pod pozorem spotkań seksualnych, tylko po to, aby złapać je w sidła handlarzy organami. Ci sprzedadzą je temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Po dramatycznym w skutkach trzęsieniu ziemi, ofiary, handlarze i nabywcy zostają uwięzieni w tym samym rozpadającym się budynku. Odcięci od świata zewnętrznego, podejmują walkę o przetrwanie za wszelką cenę.

„Prawo i porządek”, sezon 23. – 5 lipca

Kryminał Dicka Wolfa powraca z zupełnie nowym sezonem. Serial pełen będzie historii zaczerpniętych z nagłówków gazet oraz kronik pracy policjantów i prokuratorów. Elitarni nowojorscy detektywi i prokuratorzy dążą do prawdy i sprawiedliwości w niekończącej się walce o bezpieczeństwo miasta. W tym sezonie zobaczymy m.in.: prokuratora okręgowego Jacka McCoy'a (Sam Waterston), zastępcę prokuratora okręgowego Nolana Price'a (Hugh Dancy), poruczniczkę Kate Dixon (Camryn Manheim), zastępczynię prokuratora okręgowego Samanthę Maroun (Odelya Halevi), detektywa Jalena Shaw'a (Mehcad Brooks) oraz nowego detektywa, Vincenta Reily'ego (Reid Scott).

„Mr Bigstuff”, sezon 1. – 2 sierpnia

Mr Bigstuff to sześcioodcinkowa komedia opowiadająca o losach rozbitych rodzin, kruchej męskości i... sprzedaży dywanów. To historia dwóch zwaśnionych braci: Glen (Ryan Sampson) jest nerwowym perfekcjonistą dążącym do życia według podmiejskiego ideału. Tymczasem Lee (Danny Dyer) to uzależniony od leków samiec alfa nierozstający się z puszką po ciastkach pełną prochów ich zmarłego ojca. Glen wraz z narzeczoną Kirsty dzielą idealnie przyziemne życie. Co prawda Glen cierpi na postępujące zaburzenia erekcji, a Kirsty ukrywa wstydliwy nawyk sklepowych kradzieży, ale są ze sobą szczęśliwi... Do czasu, gdy w ich życie wkracza Lee, usilnie starający się uciec od przeszłości. A ta coraz bardziej depcze mu po piętach. Tak oto cała trójka zostaje zmuszona do współpracy: perfekcjonista, marzycielka i anarchista, mieszkający pod jednym dachem w cichym zaułku w Essex. Wkrótce ich „idealne„ życie zaczyna rozchodzić się w szwach szybciej niż tani dywan.

„Knuckles”, sezon 1. – 3 sierpnia

W tej nowej produkcji aktorskiej towarzyszymy Knucklesowi, kiedy zgadza się trenować Wade'a i uczy go, jak zostać wojownikiem Echidną. To zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej. Adam Pally powróci do swojej roli z serii filmowej jako Wade Whipple. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) oraz występujący gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która powróci jako Maddie.

„Mayor of Kingstown”, sezon 3. – 6 czerwca

Mayor of Kingstown opowiada o rodzinie McLusky – nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie.

„Yellowstone”, sezon 5.

Ostatnia, spektakularna odsłona popularnego na całym świecie serialu „Yellowstone” pojawi się jeszcze w tym roku. Już czas nadrobić zaległości i obejrzeć wszystkie dotychczasowe sezony tego jednego z najgłośniejszych hitów – wszystkie sezony dostępne są wyłącznie w SkyShowtime. Serial w stylu westernu stworzony przez Taylora Sheridana i Johna Linsona opowiada o losach rodziny Duttonów, kontrolującej największe w Ameryce ranczo. Spędź z nimi lato i jeszcze przed premierą wyczekiwanego sezonu 5B wkrocz do uniwersum Yellowstone, zaczynając od historii z 1883 i 1923 roku – wszystkie są dostępne w SkyShowtime. Światy stworzone przez Taylora Sheridana mają swoje miejsce w SkyShowtime również w kolekcji innych seriali – Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown i Tulsa King.

Filmy na SkyShowtime

„Wyfrunięci” – 4 sierpnia

Tego lata wytwórnia Illumination zaprasza do wzbicia się w nieznane podczas zabawnych, pierzastych rodzinnych wakacji w pełnej akcji komedii, Wyfrunięci. Rodzinie Mallardów odrobinę doskwiera rutyna. Tata Mack jest zadowolony, że jego rodzina może bezpiecznie pływać w parkowym stawie w Nowej Anglii, ale mama Pam chce działać i pokazać swoim dzieciom – nastoletniemu synowi Daxowi i córce-kaczuszce Gwen – cały świat. W ich stawie pojawia się niespodziewanie migrująca rodzina kaczek, wraz z ich ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach. Pam przekonuje Macka do rodzinnej podróży przez Nowy Jork aż na tropikalną Jamajkę. Gdy Mallardowie ruszają na południe, żeby spędzić tam zimę, ich starannie zaplanowane życie gwałtownie się zmienia. Nowe doświadczenia inspirują ich do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na nowych przyjaciół i osiągnięcia więcej, niż się spodziewali. Jednocześnie uczą się o sobie samych i o sobie nawzajem więcej, niż kiedykolwiek mogli sobie wyobrazić.

„Bob Marley: One Love” – 6 sierpnia

Oddaj hołd życiu i muzyce legendy, która zainspirowała pokolenia swoim przesłaniem miłości, pokoju i jedności. Ten spektakularny i podnoszący na duchu film odkrywa przed widzami niesamowitą historię Boba Marleya, legendy, która mierzyła się z wieloma przeciwnościami losu. Zabiera też widza w podróż z muzyką, która zmieniła świat. W filmie Bob Marley: One Love zagrali Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch i James Norton.

„Please Don't Destroy: The Treasure of Foggy Mountain” – 7 sierpnia

Martin Herlihy, John Higgins i Ben Marshall, czyli znane z Saturday Night Live trio komediowe Please Don't Destroy, nie tylko napisali scenariusz do tego filmu, ale także zagrali w nim główne role. Ta wyprodukowana przez Judda Apatowa i opowiedziana przez Johna Goodmana komedia to historia najlepszych przyjaciół z dzieciństwa: Bena, Martina i Johna, którzy wyruszają w dzikie strony, aby znaleźć bezcenny, zaginiony skarb. Ich podróż okazuje się bardziej skomplikowana, niż zakładali – bohaterowie na swojej drodze napotykają bezwłose niedźwiedzie, parę wścibskich strażników parku (Meg Stalter i X Mayo) oraz obłudnego przywódcę kultu (Bowen Yang). W rolę ojca Bena wciela się legendarny komik Conan O'Brien.

„Przesilenie zimowe” – 25 sierpnia

Poruszająca opowieść o nieoczekiwanej więzi powstałej między zbuntowanym uczniem, powszechnie nielubianym profesorem i szefową szkolnej kuchni, którzy jako jedyni pozostają na kampusie podczas przerwy świątecznej. Wspólnie pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są więźniami swojej przeszłości. W tym wzruszającym filmie występują: zdobywca Złotego Globu® Paul Giamatti, laureatka Oscara® Da'Vine Joy Randolph oraz debiutant, Dominic Sessa.

„Wredne dziewczyny” – 28 sierpnia

Mistrzyni komedii, Tina Fey, zaprasza na nową wersję współczesnego klasyka – filmu Wredne dziewczyny. Nowa uczennica, Cady Heron (Angourie Rice), szybko zostaje przyjęta do grupy popularnych dziewczyn zwanych „Plastikami”, którym przewodzi przebiegła Regina George (Reneé Rapp) oraz jej pomocniczki: Gretchen (Bebe Wood) i Karen (Avantika). Kiedy jednak Cady popełnia pierwszy duży błąd i zakochuje się w byłym chłopaku Reginy, Aaronie Samuelsie (Christopher Briney), ta natychmiast przystępuje do ataku. Cady podejmuje wyzwanie i staje do walki z samicą alfa, w czym pomagają jej przyjaciele z dołu drabiny społecznej: Janis (Auli'i Cravalho) i Damian (Jaquel Spivey). W tym wszystkim dziewczyna stara się też cały czas pozostać wierna sobie, co bywa bardzo trudne, gdy jest się w najdzikszej z dzikich dżungli – liceum.

„Footloose” – już dostępny

Współscenarzysta i reżyser, Craig Brewer, przedstawia nową wersję uwielbianego klasyka – filmu Footloose z 1984 roku. Ren MacCormack (Kenny Wormald) zostaje przeniesiony z Bostonu do małego południowego miasteczka Bomont, w którym przeżywa prawdziwy szok kulturowy. Kilka lat wcześniej tamtejszą społecznością wstrząsnął tragiczny wypadek, w którym po nocnej imprezie zginęło pięciu nastolatków. Lokalny radny Bomont i wielebny Shaw Moore (Dennis Quaid) zakazują głośnej muzyki i tańca. Ren, nie potrafiąc dostosować się do surowych zasad i status quo, rozpoczyna nowy etap w życiu miasta i zakochuje się w niesfornej córce pastora, Ariel (Julianne Hough).

„Gladiator” – już dostępny

Film nagrodzony pięcioma Oscarami®, Gladiator, ożywił epos miecza i sandałów, stając się jednym z najbardziej popularnych dramatów historycznych dekady. Za rolę generała, którego rodzina zostaje zamordowana przez skorumpowanego księcia (nominowany do Oscara® Joaquin Phoenix), Russell Crowe zdobył Nagrodę Akademii. Główny bohater podejmuje desperacki plan zemsty, walcząc w Koloseum na oczach tysięcy Rzymian. Wyreżyserowany przez Ridleya Scotta Gladiator z nagrodzonymi Oscarem efektami specjalnymi ukazuje starożytny Rzym w czasach jego największej chwały. Współczesny klasyk.

„Szkoła rocka” – już dostępny

Po zwycięskiej Bitwie Zespołów, uczniowie William B. Travis Prep School są podekscytowani dalszym tworzeniem energetycznych utworów, nagrywaniem przebojów i pokazaniem swojej muzyki światu. Jest jednak jeden problem: istnienie zespołu nadal musi pozostać całkowitą tajemnicą. Szkoła rocka musi znaleźć sposób, żeby grać dalej, pozostając w ukryciu. Jakby tego było mało, wścibscy dyrektorzy i nowe osoby w szkole mogą poważnie wstrząsnąć zespołem. Ale z pomocą pana Finna dzieciaki nauczą się, że wspólna praca jest tym, co sprawia, że ich szkoła DAJE CZADU!

„Shrek” – już dostępny

Zdobywca pierwszego w historii Oscara w kategorii Najlepszy Film Animowany (2002), zapoczątkował filmowy fenomen i zawładnął wyobraźnią całego świata dzięki... „Najwspanialszej bajce, jakiej nigdy nie opowiedziano„! Shrek (Mike Myers), z pomocą sympatycznego Osła (Eddie Murphy), rusza na ratunek zadziornej księżniczce Fionie (Cameron Diaz), by odzyskać bagno od podstępnego Lorda Farquaada.

„Sing” – już dostępny

Zdobywca Oscara Matthew McConaughey użycza głosu w animowanej komedii Illumination Entertainment – zespołu kreatywnego stojącego za serią Minionki. Napisany i wyreżyserowany przez Gartha Jenningsa Sing opowiada o koali imieniem Buster (McConaughey), który postanawia zorganizować konkurs śpiewu, aby przyciągnąć więcej klientów do swojego teatru. W Sing usłyszymy również głosy Reese Witherspoon, Setha MacFarlane'a, Scarlet Johansson, Johna C. Reilly'ego, Tori Kelly i Tarona Egertona.

„Ultimatum Bourne'a” – już dostępny

Zdobywca Oscara Matt Damon powraca jako wyszkolony zabójca Jason Bourne w trzeciej części tej przebojowej serii thrillerów szpiegowskich. Po utracie pamięci i jedynej osoby, którą kochał, Bourne musi odszukać swoją przeszłość, aby odnaleźć przyszłość. Podróżując z Moskwy, Paryża i Londynu do Tangeru i Nowego Jorku, kontynuuje poszukiwania prawdziwego Jasona Bourne'a. Jednocześnie próbuje przechytrzyć dziesiątki policjantów, funkcjonariuszy federalnych i agentów Interpolu, którzy mają go na celowniku. Do znanych z obsady poprzednich części Julii Stiles i Joan Alle dołączają David Strathairn i Paddy Considine, razem udając się w szaloną i błyskotliwą podróż! Film wyreżyserował Paul Greengrass.

„Truman Show” – już dostępny

Truman Burbank, w którego wciela się Jim Carrey, w każdej sekundzie i każdego dnia od momentu swoich narodzin był mimowolną gwiazdą The Truman Show. Idealne miasteczko Seahaven, które nazywa domem, jest w rzeczywistości gigantyczną sceną programu telewizyjnego. Przyjaciele Trumana, rodzina i wszyscy, których spotyka, to aktorzy. Nasz bohater przeżywa każdą chwilę, będąc na widoku tysięcy ukrytych kamer telewizyjnych. Ale odkrycie prawdy to dopiero początek. Truman musi przechytrzyć potężną machinę stojącą za kulisami najpopularniejszej i najdłużej emitowanej opery mydlanej w historii. W pozostałych rolach występują: Laura Linney, Ed Harris, Holland Taylor, Natascha McElhone.

„To już jest koniec” – już dostępny

Trzecia część komediowej trylogii od reżysera Edgara Wrighta, z Simonem Peggiem i Nickiem Frostem w rolach głównych. Piątka przyjaciół z dzieciństwa spotyka się ponownie – dwadzieścia lat po epickiej wyprawie do pubu. Gary King (Pegg) jest zdeterminowany, aby ponownie przeżyć alkoholowy maraton i ciągnie swoich niechętnych kumpli do ich rodzinnego miasta, próbując dotrzeć do legendarnego pubu – Koniec Świata. Starając się pogodzić przeszłość i teraźniejszość, przyjaciele zdają sobie sprawę, że prawdziwa walka toczy się o przyszłość – i nie tylko ich, ale całej ludzkości. Niespodziewanie dotarcie do Końca Świata staje się ich najmniejszym zmartwieniem.

