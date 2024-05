Na Podhalu kręcą nowy polski serial z plejadą gwiazd. To adaptacja popularnego kryminału

Na Podhalu trwają właśnie zdjęcia do najnowszego polskiego serialu „Śleboda”. Jest to pierwsza produkcja nad Wisłą realizowana na zamówienie serwisu SkyShowtime. Będzie to gratka dla fanów historii z dreszczykiem, ponieważ tytuł powstaje na kanwie serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego.

Za reżyserię odpowiada Michał Gazda, który ostantnio zachwycił nowym „Znachorem”, wspólnie z Bartoszem Blaschke („Sonata”, „Pod Powierzchnią”). Autorem zdjęć jest Tomasz Augustynek. Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz.

O czym będzie nowy polski serial „Śleboda”?

W roli głównej zobaczymy Marię Dębską w roli Anki Serafin, wykładowczyni uniwersyteckiej. Maciej Musiał zagra dziennikarza Sebastiana Strzygonia, a Piotr Pacek pojawi się jako Jędrek Chowaniec – lokalny policjant.

Serial opowie historię młodej antropolożki z Krakowa (Maria Dębska), która w poszukiwaniu siebie ucieka w góry i przypadkowo odkrywa zwłoki. Anka szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Sebastianem (Maciej Musiał), zuchwałym dziennikarzem szukającym sensacji, oraz Jędrkiem (Piotr Pacek), lokalnym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie.

SkyShowtime podał, że kolejni członkowie obsady zostaną ogłoszeni w późniejszym terminie.

SkyShowtime w Polsce

Platforma SkyShowtime zadebiutowała w Polsce 14 lutego 2023 roku. Oferuje premiery kinowych hitów od wytwórni Universal Pictures i Paramount Pictures, seriale oryginalne SkyShowtime czy kultowe filmy i serie wyprodukowane przez Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

W 2023 roku do serwisu trafiły dwie produkcje oryginalne – czeski „The Winner” i polska „Warszawianka”, w której główną rolę zagrał Borys Szyc.

Wśród najchętniej oglądanych w Polsce produkcji na SkyShowtime s klasyki jak „Biuro”, „Yellowstone”, „Dexter”, „Mr Robot”, „Downton Abbey”, „Pingwiny z Madagaskaru”, „Dom Grozy”, „Herosi”, „Patrick Melrose”, „Dr House” czy „Miasteczko Twin Peaks”, ale też nowe „The Curse” czy „Halo”.

