TVP zastąpi „Koronę królów” nowym serialem! Znamy już obsadę

Seria „Korona królów” zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej w 2018 roku. Opowiada o monarchii w Polsce pod panowaniem kolejno: ostatnich Piastów, Andegawenów i pierwszych Jagiellonów XIV i XV wieku.

Dwa pierwsze odcinki telenoweli obejrzało kolejno 3,64 i 3,78 mln widzów. Opinie na jego temat były głównie negatywne, w sieci roiło się od komentarzy o kiepskim scenariuszu, obsadzie i scenografii. Widzowie zwracali też uwagę na błędy merytoryczne i luki fabularne w produkcji. Przychylnie na temat produkcji wypowiadali się przedde wszystkim prawicowi komentatorzy. Michał Karnowski pisał, że jest to „historia Polski opowiadana z miłością, dumą, ale bez infantylizmu”.

„Królowie” zastąpią „Koronę królów” na TVP. O czym będzie serial?

Mimo skrajnych opinii, „Korona królów” stała się jednym z najchętniej oglądanych seriali na antenie TVP i doczekała się do tej pory aż czterech sezonów. Teraz Telewizja Polska ogłosiła kontynuację tej opowieści – serial „Królowie”, który opowiedzieć ma o losach dwóch synów Władysława II Jagiełły.

Bohaterami nowej produkcji będą zatem Władysław Warneńczyk i Kazimierz Jagiellończyk. Pierwszego znamy jako króla Węgier i bohatera wojny z Turkami, drugiego jako budowniczego państwa litewskiego.

Akcja serialu rozpocząć się ma w 1440 roku, kiedy to 16-letni zaledwie Władysław wyrusza na Węgry, by objąć tron po śmierci ojca. W tym samym czasie jego brat 13-letni Kazimierz, jedzie na Litwę, by przejąć władzę po zmarłym księciu. Królowa Zofia przebywa wówczas w Sanoku, gdzie skupia wokół siebie opozycję przeciwko biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu.

– Wielka historia będzie tłem dla licznych wątków obyczajowych i pretekstem do snucia opowieści o ludziach – o ich namiętnościach, miłościach, radościach i smutkach, które niezależnie od czasów są zawsze podobne, ale w kontekście średniowiecznej obyczajowości nabierają nowego wymiaru – mówią twórcy, cytowani przez portal Wirtualne Media.

Zdjęcia do serialu powstają w Biskupinie, Iłży, Wąchocku, Rogalinie, Kazmierzu Dolnym i lasach nad Świdrem.

Znamy już też obsadę. W nowym serialu TVP mają pojawić się: Michał Kaszyński, Krzysztof Świłpa, Maria Pawłowska, Przemysław Stippa, Adam Zdrójkowski, Aleksandra Justa, Robert Gulaczyk, Anna Oberc, Wojciech Błach, Bartłomiej Nowosielski, Piotr Miazga, Jan Jankowski i Hanna Zbyryt.

