Na TVP wraca „Ojciec Mateusz”. Artur Żmijewski w zupełnie nowej roli!

Pierwszy odcinek popularnego serialu „Ojciec Mateusz” miał premierę w TVP w listopadzie 2008 roku. „Sandomierz to malowniczo położone miasteczko, w którym na pierwszy rzut oka czas płynie wolniej, a życie wydaje się spokojniejsze. Jednak nawet tutaj przestępcy nie śpią” – czytamy. Serial „Ojciec Mateusz” opowiada właśnie o tym – o policjantach, którzy mają pełne ręce roboty, a w rozwiązywaniu kryminalnych zagadek pomaga im ksiądz Mateusz, który nie tylko stanowi oparcie dla lokalnej społeczności, ale posiada rzadki, detektywistyczny talent.

Artur Żmijewski w podwójnej roli w „Ojcu Mateuszu”!

W roli księdza Mateusza Żmigrodzkiego w serialu od początku pojawia się Artur Żmijewski. Aktora znamy też z innych polskich hitów telewizyjnych jak „Na dobre i na złe”, gdzie przez lata wcielał się w chirurga Jakuba Burskiego. Żmijewskiego oglądać mogliśmy także w „Chyłce”, „W rytmie serca” czy „Matki, żony i kochanki”.

Niedawno Żmijewski zadebiutował też w roli reżysera – jego film „Sami Swoi. Początek” wciąż obejrzeć można w polskich kinach. Po sukcesie obrazu, aktor tę samą funkcję pełnił będzie teraz w hicie Telewizji Polskiej. Ponownie wcieli się w tytułowego ojca Mateusza ale też wyreżyseruje odcinki.

„Artur Żmijewski tym razem występuje w podwójnej roli, bo też reżyseruje nowe odcinki. Reżyser zdradził, że w ciągu najbliższych dni podczas pracy na planie kręconych będzie bardzo dużo interesujących ujęć, w tym sceny kaskaderskie z autami. Będą również sceny z policjantami w akcji, pojawią się odtwórcy czołowych ról, m.in. serialowa babcia i wszyscy funkcjonariusze” – podało TVP.

Odcinek 382. serialu „Ojciec Mateusz”. O czym opowie?

W pierwszym odcinku 30. sezonu „Ojca Mateusza” sandomierscy policjanci badali sprawę dwóch przestępstw, za którymi stał sprytny i przebiegły oszust finansowy. Okradziony został Adam Dyrko i pewna starsza kobieta. Tymczasem Natalia (Kinga Preis) zdecydowała się na poważną inwestycję. By zasięgnąć porady, gosposia wybrała się do oddziału banku Argon – tego samego, w którym doszło do kradzieży.

Telewizyjna premiera pierwszego odcinka nowego sezonu „Ojca Mateusza” została zaplanowana na czwartek 7 marca o godz. 20:35 w TVP1.

