Brodka i Jann nagrali cover piosenki „List” Hey. To już ostatni utwór promujący „Rojst”

Dziś, od środy 28 lutego, w serwisie Netflix debiutuje ostatni rozdział trylogii „Rojst”. U progu millenium stare sprawy zyskają drugie dno, a znani dobrze widzom bohaterowie zmierzą się z zupełnie nowymi zbrodniami i kryminalnymi historiami.

Przewodnikiem po świecie „Rojst Millenium” będzie enigmatyczna postać Kierownika Hotelu Centrum, którego przeszłość i początki kariery przedstawi w brawurowej roli Filip Pławiak. Powróci także Piotr Fronczewski, znany już widzom z poprzednich dwóch części. Inni również zyskają drugą twarz, by na przestrzeni dwóch linii czasowych odkryć gdzie zrodził się i dokąd zmierza cały mrok kryjący się w lesie na Grontach

Jann i Brodka śpiewają „List” zespołu Hey

Z okazji premiery „Rojst Millenium” Monika Brodka podsumowała w specjalnym wideo poprzednie sezony serialu. Ponadto nagrała także wraz z Jannem cover piosenki „List” zespołu Hey z 1995 roku.

Brodka od początku była ambasadorką serii „Rojst”, tworząc kultowe już utwory muzyczne towarzyszące każdej odsłonie.

– Ogromnie cieszę się z ponownej współpracy z serialem „Rojst”. Czuję się już trochę jak matka chrzestna wszystkich części. Myślę, że z Jannem i Urbanskim udało nam się stworzyć zupełnie nieoczekiwaną i zaskakującą interpretację kultowego hitu zespołu Hey. Okazuje się, że „Ostatni” był jednak przedostatni... – mówi o współpracy przy nowym utworze promującym „Rojst Millenium”.

„Rojst Millenium”. O czym będzie?

ostatniej, sześcioodcinkowej części trylogii „Rojst”, fani serialu poznają odpowiedzi na wiele pytań oraz doczekają się rozwiązań dotychczasowych tajemnic.

„Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu »Centrum« dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki” – czytamy w opisie „Rojst Millenium”.

Nie zabraknie odkrywania dalszych losów postaci, z którymi widzowie zżyli się w poprzednich sezonach: Anny Jass (Magdalena Różczka), Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Miki (Łukasz Simlat), Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) oraz kierownika hotelu (Piotr Fronczewski), Nadii (Agnieszka Żulewska) czy Dzidzi (Michał Pawlik).

Na ekranie pojawia się jednak też wiele nowych postaci i związanych z nimi kryminalnych tajemnic. Odkryjemy losy Jassijeja, w którego wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. Równie istotna w tym sezonie ma być postać młodego kierownika hotelu u początków jego przebojowej kariery, zagrana przez Filipa Pławiaka. W pozostałych, znaczących rolach drugoplanowych pojawią się Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz.

