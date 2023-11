Serialowi Rachel, Phoebe i Ross żegnają Matthew Perry'ego. Jennifer Aniston opublikowała ich wiadomości

Matthew Perry zmarł niespodziewanie 28 października w swoim domu w Los Angeles. Został znaleziony martwy w jacuzzi przez swojego asystenta, który wezwał na miejsce służby. Sekcja zwłok aktora została już wykonana, ale niestety nie dała odpowiedzi, co było przyczyną jego śmierci. Władze oczekują jeszcze na wyniki badań toksykologicznych Matthew Perry'ego.

Od 1994 do 2004 roku Matthew Perry wcielał się w serialu „Przyjaciele” stacji NBC w rolę Chandlera Binga. Postać, którą wykreował stała się kultową i ukochaną przez miliony ludzi na całym świecie. Po latach wyznał, że podczas gdy grał w serialu zmagał się z uzależnieniami od opioidów, narkotyków i alkoholu. Na pierwszy odwyk udał się w 1997 roku – w sumie przeszedł ich aż 15.

Po pogrzebie aktora w mediach społecznościowych członków jego rodziny z serialu „Przyjaciele” pojawiły się osobiste i wzruszające wpisy, w których żegnają oni swojego bliskiego. Na początku dodali je Courteney Cox i Matt LeBlanc, czyli serialowi Monica i Joey. Teraz dołączyli do nich Jennifer Aniston,, Lisa Kudrow i David Schwimmer.

Jennifer Aniston publikuje wiadomości z Matthew Perrym

„O rany, to głęboka rana. Pożegnanie z naszym Mattym było szaloną falą emocji, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia doświadcza straty. Traci życie albo miłość. I kiedy naprawdę posiedzimy w tym smutku, możemy poczuć chwilę radości i wdzięczności za to, że kochaliśmy kogoś tak mocno. Był częścią naszego DNA. Zawsze była nas szóstka. To była wybrana rodzina, która na zawsze zmieniła to, kim byliśmy i jaka była nasza ścieżka. Matty wiedział, że uwielbia rozśmieszać ludzi. Jak sam mówił, gdy nie słyszał śmiechu, myślał, że umrze. Od tego dosłownie zależało jego życie” – czytamy.

„W ciągu ostatnich tygodni przeglądałam nasze sms-y. Śmiech i płacza, a potem znowu śmiech. Zachowam je na zawsze. Znalazłam jedną wiadomość, którą pewnego dnia wysłał mi zupełnie niespodziewanie. To mówi wszystko (zobaczcie drugie zdjęcie). Matty, bardzo cię kocham i wiem, że teraz jesteś całkowicie spokojny i nie odczuwasz żadnego bólu. Rozmawiam z tobą codziennie, czasami prawie słyszę, jak mówisz: »Czy to mogłoby być bardziej szalone?«. Odpoczywaj mój młodszy bracie. Zawsze poprawiałeś mi dzień” – napisała Jennifer Aniston.

Do posta aktorka dołączyła zdjęcie z Perrym, a także wspomniany w trakcie wpisu screenshot ich wiadomości. Widać na nim sms-a od serialowego Chandlara, który przesłał jej ich wspólną fotkę, gdy razem się śmieją, pisząc: „Sprawianie, że się śmiałaś po prostu zawsze poprawiało mi dzień”. „Aww to był pierwszy z tysiąca razy” – odpisała aktorka. Na końcu dodała także fragment odcinka z „Przyjaciół” ze wzruszającą sceną Rachel i Chandlara.

Serialowa Phoebe z „Przyjaciół” dziękuje Matthew Perry'emu za śmiech

„Nakręciliśmy pilot, zatytułowany »Friends Like Us«, natychmiast go podłapali i szybko staliśmy w pierwszych rzędach NBC. Wtedy zasugerowałeś, żebyśmy zagrali w pokera i sprawiłeś, że była to świetna zabawa, która nas na początku zbliżyła. Dziękuję za to. Dziękuje, że rozśmieszałeś mnie do tego stopnia, że bolały mnie mięśnie, a łzy płynęły mi po twarzy każdego dnia. Dziękuje za twoje otwarte serce w sześciostronnej relacji, która wymagała niejednokrotnie kompromisu i dużej ilości rozmowy. Dziękuję, że pojawiałeś się w pracy, kiedy nie czułeś się najlepiej, a potem byłeś genialny. Dziękuję za najlepsze 10 lat, jakie człowiek może sobie wybrazić. Dziękuję, że mi zaufałeś. Dziękuję za wszystko, czego nauczyłam się o łasce i miłości, dzięki poznaniu ciebie. Dziękuję za ten czas, który mogłam z tobą spędzić Matthew” – napisała Lisa Kudrow, serialowa Phoebe, w poście dodanym na Instagram.

Ross z „Przyjaciół” o Matthew Perrym: Wciąż mnie zadziwia

„Matty. Dziękuję za dziesięć niesamowitych lat śmiechu i kreatywności. Nigdy nie zapomnę twojego nienagannego wyczucia i dostarczania komedii. Mogłeś przyjąć prostą linię dialogu i nagiąć ją tak do siebie samego, że otrzymywaliśmy w rezultacie coś niesamowicie oryginalnego i nieoczekiwanie zabawnego, że wciąż mnie to zadziwia. I miałeś serce, którym byłeś tak hojny się z nami podzielić, abyśmy mogli tworzyć ze sobą rodzinę, złożoną z sześciu nieznajomych. To zdjęcie pochodzi z jednej z ulubionych chwil z tobą. Teraz wywołuje u mnie uśmiech i smutek jednocześnie. Wyobrażam sobie ciebie tam, gdzieś na górze, w tym samym białym garniturze, z rękami w kieszeniach i rozglądającego się... »Czy może tu być więcej chmur?«” – napisał David Schwimmer, serialowy Ross Geller.

