„Barwy szczęścia”. Scena zazdrości w  Feel Good

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w poprzednim odcniku? Streszczenie 2867.

Po ataku Rafała, Bożena walczy o życie. Z kolei Bruno po operacji dość szybko dochodzi do siebie i jest nawet w stanie porozmawiać w szpitalu z Karoliną. Tymczasem Amelia zostaje nagle wdową, bo serce Wiśniewskiego nie wytrzymuje wiadomości o wypadku Stańskich.

Z kolei Marcin wciąż prowadzi policyjne śledztwo, a Zaborskiego na celownik biorą także Łukasz i Modrzycki. Sokalska na dobre przenosi się z Emilem do Tolka, bo właściciel spalonego mieszkania wyrzuca ich na bruk. Gdy policja zapowiada skierowanie sprawy do sądu rodzinnego, kobieta wpada w panikę – przerażona, że może utracić prawo do opieki nad synem. Pomoc oferuje jednak Hubert – zapraszając ją oraz Emila do siebie. Sokalscy wprowadzają się do domu Pyrków. Poza tym Agata pracuje z Kieliszewskim nad nowym projektem, przy okazji wyraźnie z kolegą flirtując.

Streszczenie odcinka 2868. odcinka „Barw szczęścia”

Vincenzo tak szykuje się do wizyty w Urzędzie Skarbowym, że Żabcia czuje ukłucie zazdrości. Halicka załatwia w końcu Sycylijczykowi obniżenie mandatu, a później urzędniczka przychodzi do Feel Good na obiad. Wyraźnie kokietuje właściciela restauracji, czego Ania nie pozostawia bez komentarza. W efekcie Wanda wychodzi z restauracji na nowo urażona – a Vincenzo zaczyna obawiać się jej zemsty.

Z kolei Sokalska uprzedza Agatę i Huberta, że odwiedzi ją kurator, by sprawdzić, w jakich warunkach mieszka Emil. Kurator nie wygląda na sympatycznego i rozmowa z nim wcale Joanny nie uspokaja. Karolina nadal pomaga Justinowi w hotelu, podczas gdy Sadowscy zajmują się Tadziem. Z kolei Sabina wspiera Amelię, gdy ta organizuje pogrzeb męża. Bruno wypytuje matkę o rodzinę i w końcu dowiaduje się o śmierci teścia.

„Barwy szczęścia” – kiedy emisja?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

