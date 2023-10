Dziś w serialu „Pierwsza miłość”: Kacper zgadza się na warunki Grażyny, a Krystyna chce zgody

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Streszczenie odcinka 3676.

Grażyna wprowadza w klinice nowy regulamin, w którym zabrania pracownikom utrzymywania między sobą kontaktów intymnych. Marysia odmawia podpisania tej klauzuli. O dziwo, Kacper zgadza się na te warunki. Czy jego plany co do Marysi nagle uległy zmianie? Pielęgniarka Basia tylko czeka na dogodny moment, by znów zbliżyć się do niego.

Tymczasem w Wadlewie też bywa nerwowo. Zmęczona konfliktami Krystyna ma już dość waśni pomiędzy wsiami. Chce normalnej, zdrowej relacji ze Śmiałkiem. Pogodzenie go z jej bratem wydaje się jednak prawie niemożliwe.

Natomiast Karol ma szansę zostać współudziałowcem kliniki We-Med. Czy biznesmen skusi się na tę propozycję? Współpraca z byłą żoną może być dla niego pewnym wyzwaniem. Tymczasem Emilka i Bartek cieszą się swoim nadchodzącym rodzicielstwem. Okazuje się, że Marlenka znika z przedszkola. Kalina i Oskar są przerażeni.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.

