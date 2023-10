Książę William „brzydzi się” kolejnym sezonem „The Crown”. Chodzi o jego matkę

Wielkimi krokami zbliża się finałowy sezon „The Crown”. Seria zostatnie podzielona na dwie części. Pieresza z nich trafi na platformę 16 lisotpada, kolejna 14 grudnia. Łącznie produkcja będzie liczyć 10 odcinków.

Ostatni sezon „The Crown”. Znamy szczegóły

Szóśty sezon uwielbianego przez publiczność i krytyków serialu „The Crown” skupia się na latach 1997 – 2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair (w tej roli Bertie Carvel).

Pierwsze cztery odcinki koncentrują się wokół księżnej Diany i jej relacji z Dodim Fayedem, która zostaje zakończona wypadkiem samochodowym. Jednak już wiadomo, że nie moment śierci będzie pominięty. Już wcześniej twócy przekazali, że nie chcą pokazywać samego fragmentu wypadku Diany i Dodi'ego Fayeda w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Zamiast tego zobaczymy „samochód wyjeżdżający z The Ritz w pościgu paparazzi, a potem przebitkę na ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji, gdy radzi sobie z następstwami wypadku”.

Druga część, składająca się z sześciu odcinków, skupia się na księciu Williamie i jego powrocie do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate.

Książę William zabrał głos ws. „The Crown”

Do sieci trafiły przecieki, że postać księżnej Diany na ukazywać się jako duch, który po śmierci rozlicza się ze swoim byłym mężem oraz królową Elżbietą. Ten pomysł wyjątkowo nie spodobował się synowi „Królowej serc”. Książę William ma wręcz brzydzić się tym pomysłem. – Jest to niesamowicie bolesne dla księcia, że jego matka jest wykorzystywana w kółko w ten sam tandetny sposób. Brzydzi się tym – przekazał informator z otoczenia męża Kate dla portalu „Daily Beast”. Ponad William nie zamierza oglądać produkcji pod żadnym pozorem.

Głos zabrała także osoba, z otoczenia nieżyjącej królowej Elżbiety. – Jesteśmy wdzięczni losowi, że Jej Królewska Wysokość nie będzie miała okazji, aby usłyszeć o tym absurdzie – przekazało źródło.

Sukces serialu „The Crown”

„The Crown” to wielokrotnie nagradzany serial Netflix. Od premiery serialu w 2016 roku produkcja zdobyła kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, w tym m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA i nie tylko.

