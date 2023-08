W nowym sezonie „The Crown” pojawi się scena śmierci Diany. Kiedy premiera?

Fabuła 5. sezonu „The Crown” zakończyła się w 1997 roku, kiedy księżna Diana została zaproszona na wakacje do St. Tropez z Mohamedem Al-Fayedem (zginęła tego samego roku, w sierpniu). Sezon 6. rozpocznie się prawdopodobnie w tym samym miejscu i opowie o wydarzeniach, rozgrywających się aż do 2001 roku.

Przed nami 6. sezon „The Crown”, w którym pojawi się scena śmierci Diany

Premiera szóstego sezonu „The Crown” odbędzie się jesienią. Fani niestety będą musieli pożegnać się z hitem Netflixa. Podczas panelu w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Edynburgu twórcy poruszyli wątek śmierci księżnej Diany. Zapowiedzieli, że scena była nagrana z ogromną wrażliwością i szacunkiem do zmarłej matki Williama i Harry'ego.

– Jesteśmy ludźmi myślącymi i wrażliwymi. I tak odbyła się bardzo, bardzo uważna, długa rozmowa na temat tego, jak to zrobimy. Mam nadzieję, że widzowie to ocenią, ale myślę, że zostało to odtworzone delikatnie i przemyślanie – powiedziała producentka wykonawcza Suzanne Mackie.

Twórczyni podkreśliła też, odtwórczyni księżnej Diany, czyli Elizabeth Debicki, bardzo kochała księżną. – Wszyscy darzyliśmy ją ogromnym szacunkiem. Mam nadzieję, że będzie to widoczne podczas oglądania – podkreśliła. Z kolei producent wykonawczy dodał, że śmierć żony ówczesnego księcia Karola była ogromnym przeżyciem dla wszystkich zaangażowanych w prace nad serialem.

Śmierć księżnej Diany w „The Crown”

W październiku 2022 roku portal Deadline podał, że obsada i ekipa „The Crown” przygotowuje się już do filmowania sceny śmierci księżnej Diany i Dodi'ego Fayeda w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku. Peter Morgan, twórca serii, wcześniej dawał jasno do zrozumienia, że na ekranie nie pokaże samego momentu zderzenia i wypadku. Zamiast tego zobaczymy „samochód wyjeżdżający z The Ritz w pościgu paparazzi, a potem przebitkę na ambasadora Wielkiej Brytanii we Francji, gdy radzi sobie z następstwami wypadku”.

