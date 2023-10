W „Na Wspólnej”: Młodzież walczy o tolerancję, a Kamil wreszcie widzi, jak Ula akceptuje swoją siostrę

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w poprzednim odcinku?

W szkole Zimińskiej stawia się kurator nasłany przez ojca Wałka. Urzędnik chce skontrolować pracę z młodzieżą – w szczególności na lekcjach profesor Bednarczuk. Podczas wizytacji Hela i Nina prezentują słynne postacie LGBT w kulturze polskiej – kurator jest oburzony Wieczorem Grzesiek organizuje wolną chatę. Do chłopaka przychodzi Hela – będzie gorąco.

Sławek zaskoczony – szefowa go przeprasza i zatwierdza jego urlop. Kaja nie jest jednak tak miła dla Igi, która odwiedza komendę i chce poznać swoją zastępczynię. Kobieta pyta Przybysz o powrót z urlopu – sugeruje, że mając małe dziecko nie da rady dobrze sprawować swoich obowiązków… W domu Iga ma kolejną przykrą rozmowę – z Michałem, który całkowicie sprzeciwia się jej pomysłowi powrotu do pracy.

Strszczenie 3701 odcinka „Na Wspólnej”

Smolni totalnie zaskoczeni – Hela spała u Grześka. Młodzi twierdzą, że zasiedzieli się nad projektem. Przed liceum Zimińskiej wrze – demonstrujący rodzice nie chcą wpuścić do szkoły uczniów. Chcą zastopować ich tęczowe święto. Skandujących rodziców przekrzykuje młodzież, dochodzi do szarpaniny. Podczas niej ojciec Wałka uderza w twarz Adę – Danka wzywa policję.

Kamil prosi Ostrowskiego, żeby czasowo przejął jego obowiązki ordynatora – on musi zaopiekować się swoją maleńką Anią. Przykro mu jedynie z powodu Uli, która całkowicie unika kontaktu z małą. To się jednak nagle zmienia – dziewczyna zabiera niemowlę do siebie, żeby ojciec się przespał. Po przebudzeniu Kamil jest przeszczęśliwy widząc je razem…

Nalepa upomina Dexa, który podrywa pielęgniarkę na dyżurce. Niebawem Lew widzi, jak jego praktykant przytula Alę, która wychodzi ze szpitala. A gdy w bufecie zauważa Dexa próbującego umówić się z Luizą… doktorowi puszczają nerwy. Tymczasem niesfornego studenta trafia kolejna strzała amora – jest pod ogromnym wrażeniem pięknej córki komendanta Białuskiego.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

