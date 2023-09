Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Do Igi i Białego dociera, co między nimi zaszło

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Streszczenie odcinka 3654.

Do Igi i Białego dociera, co zaszło między nimi. Postanawiają, że był to zwykły błąd i będą starali się o tym jak najszybciej zapomnieć. Nie jest to jednak takie proste. Dziewczyna tłumaczy, że go naprawdę lubi, ale nie czuje do niego nic więcej. Kamil rzuca się w wir pracy, żeby odsunąć od siebie natrętne myśli i wspomnienie spontanicznej chwili.

Lucynka postanawia urządzić przyjęcie-niespodziankę. Cieszy się z powrotu przyjaciółki i chce uczcić to wydarzenie, jak należy. Stara się na wszelkie sposoby przywrócić jej wspomnienia o bliskich. Kinga, osłabiona przyjmowaną chemią, z bólem rezygnuje z uczestnictwa w tej imprezie.

Julita odwiedza Filipa, który wciąż dochodzi do siebie po operacji. Brak perspektywy na zostanie chirurgiem sprawił, że nie ma już innego pomysłu na to co ze sobą zrobić. Julita opowiada mu o coraz bliższej relacji między Igą i Białym. Zależy jej, żeby Filip zapomniał o Idze.

Krystyna szykuje się do powrotu na Mazury przed ostatecznym wprowadzeniem się do Wadlewa. Śmiałek nie może się doczekać powrotu ukochanej i snuje plany ich wspólnego życia. Emilkę martwi kontrola z Inspektoratu Ochrony Środowiska, która wykazała nieprawidłowości w jej fabryce. Wygląda to na sabotaż. Emilka mdleje z nadmiaru emocji i wyczerpania.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

