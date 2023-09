Na HBO Max pojawił się nowy serial. O czym jest „Twisted Metal”?

W postapokaliptycznym świecie Twisted Metal, John Doe (w tej roli Anthony Mackie), mleczarz i świetny kierowca, cierpi na amnezję. Jego jedynym wspomnieniem z dzieciństwa jest zdjęcie przedstawiające rodzinę. Zarabia na życie pracując jako dostawca i spędza dużo czasu jeżdżąc swoim ukochanym samochodem – Evelyn.

Gdy pewnego dnia dociera do San Francisco, po raz pierwszy zostaje zaproszony do środka i otrzymuje propozycję, by zamieszkać wewnątrz murów. Wszystko to pod warunkiem, że dostarczy pewną przesyłkę. Trudność polega na tym, że droga po nią prowadzi do Nowego Chicago. Tej trasy jak dotąd nikomu nie udało się pokonać, a John ma tylko 10 dni, by wywiązać się z tego trudnego zadania.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Will Arnett, Samoa Joe, Neve Campbell.

„Twisted Metal”. 10 odcinków serialu już na HBO Max

Za scenariusz do „Twisted Metal” odpowiadają specjaliści od najlepszego kina akcji. Duet, Rhett Reese oraz Paul Wernick, stworzył wcześniej takie hity jak „Zombieland” i „Deadpool”. Serial powstał na podstawie sprzedanej w milionach egzemplarzy serii gier wideo od Playstation. Cały sezon składa się z 10 odcinków. Wszystkie są już dostępne w HBO Max.

