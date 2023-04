Powstaje serial „Zmierzch”. Stephenie Meyer bierze udział w procesie produkcyjnym

Jak podaje „The Hollywood Reporter”, powołując się na własne źródła, Lionsgate Television jest na wczesnym etapie prac nad serialem „Zmierzch”. Scenariusz na podstawie powieści Stephenie Meyer stworzyć ma Sinead Daly („The Walking Dead: Nowy Świat”, „Wychowane przez wilki”, „Dirty John”).

Co wiemy o serialu?

Produkcja serii jest jeszcze w powijakach, jednak jasne jest, że projekt nie jest przyporządkowany do jednej konkretnej platformy streamingowej. Lionsgate Television planuje rozwinąć nieco projekt przed jego sprzedażą. Źródła podają, że Meyer ma być zaangażowana w adaptację telewizyjną.

„Zmierzch” to jedna z najbardziej dochodowych produkcji Lionsgate. Już w 2017 roku dyrektor generalny wytwórni Jon Feltheimer w rozmowie z „Wall Street Journal” przyznał w odniesieniu do niej, że „jest o wiele więcej historii do opowiedzenia”. – I jesteśmy gotowi je opowiedzieć, kiedy nasi twórcy też będą chcieli się w to zaangażować – podkreślił.

Saga „Zmierzch”

W sumie powstało pięć filmów na podstawie czterech książek z cyklu. „Zmierzch” – pierwszy z nich – miał premierę w 2008 roku, ostatni „Saga „Zmierzch”: Przed świtem – część 2 – w 2012 roku. Dzięki produkcji sławne stały się gwiazdy takie jak Roebrt Pattinson, Kristen Stewart czy Taylor Lautner. W ciągu pierwszego tygodnia pierwsza ekranizacja powieści Stephenie Meyer zarobiła ponad 103 mln dolarów.

