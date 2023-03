Dobre nowości na HBO Max i Netfliksie. Podpowiadamy, co oglądać

W tym tygodniu na Netfliksa i HBO Max trafiło dużo dobrych tytułów. Sprawdź, jakie nowe seriale i filmy możesz obejrzeć, przeglądając nasze listy.

Nowości na HBO Max

„Castells” – HBO Max

Po zerwaniu z Borisem, Lara wraca do rodzinnej Barcelony, gdzie jej przyjaciele, kochankowie i katalońskie tradycje zmienią jej marzenia i pragnienia.



„Rent” – HBO Max

Akcja tej muzycznej opowieści rozgrywa się w nowojorskiej East Village na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Jej bohaterami są młodzi, ambitni artyści, którzy zmagają się z trudami codziennego życia. Notorycznie brakuje im pieniędzy na bieżące wydatki, część z nich jest nosicielami wirusa HIV, a część nie może uwolnić się od narkotykowego uzależnienia. Ta grupa ekscentrycznych młodych ludzi doświadcza artystycznych wzlotów i upadków, miłosnych uniesień i rozczarowań, czerpiąc przy tym z życia, ile się tylko da.



„Marlon Wayans: Bóg mnie kocha” – HBO Max

Legendarny komik, Marlon Wayans, zastanawia się nad swoim życiem i karierą przez pryzmat niesławnego incydentu, który miał miejsce podczas rozdania Oscarów w 2022 roku.



„O gustach i kolorach” – HBO Max

Marcia jest młodą paryską piosenkarką z dobrej rodziny, która nagrywa album ze swoją idolką Daredjane, ikoną rocka z lat 70-tych. Kiedy Daredjane nagle umiera, Marcia musi jednak uzyskać zgodę właściciela praw do twórczości zmarłej, którym jest trzydziestokilkuletni podmiejski sprzedawca Anthony. Mężczyzna nigdy nie lubił swojej dalekiej krewnej, nie mówiąc już o jej muzyce. Ich dwa światy zderzają, co wywołuje szereg niespodziewanych sytuacji.



„Kierpce” – HBO Max

Owdowiały ojciec opowiada swojej jedynej córce pełną przygód baśń, próbując nauczyć ją przy okazji wartości odwagi i determinacji. Czy to jednak naprawdę bajka? Prawdziwa historia Rumuna Dana „Phileasa Fogga” Dumitru, który podjął się bezprecedensowego wyzwania podróży dookoła świata. Historia trzynastoletniej wyprawy, która kosztowała życie jego trzech towarzyszy, zostaje przekształcona w animowaną lekcję o wytrwałości w obliczu straty.

Nowości na Netflix

„Dzisiaj śpisz ze mną”

Uwięziona w beznamiętnym małżeństwie dziennikarka musi wybrać między oddalonym, ale kochającym mężem a byłym chłopakiem, który znów pojawia się w jej życiu.



„Po złej stronie torów”, sezon 2.

Hiszpański serial kryminalny dostępny na platformie Netflix. Jego akcja rozgrywa się w Madrycie, w dzielnicy Entrevías. Jego bohaterem to były żołnierz Tirso Abantos (José Coronado), który na emeryturze prowadzi sklep z narzędziami. Nie ma łatwego charakteru i jest mocno rozgoryczony w stosunku do świata.



„Sex/life”, sezon 2.

To historia miłosnego trójkąta między pewną kobietą, jej mężem i… jej przeszłością oraz prowokacyjne spojrzenie na kobiecą tożsamość i pożądanie. Billie Connelly (Sarah Shahi) Jest zwyczajną matką i żoną z przedmieść — ale nie zawsze tak było.



„Oszust”

Uczestnicy mogą wygrać duże pieniądze, nie znając prawidłowych odpowiedzi. Zabawa polega na osiąganiu kolejnych poziomów przez udzielanie prawidłowych odpowiedzi lub zwodzenie przeciwników kreatywnie błędnymi odpowiedziami.



„Wrobieni: Zagadka sycylijskiego morderstwa”, sezon 2.

Dwóch pechowych techników telewizyjnych natrafia na miejsce zbrodni. Wszelkie działania, by nie stać się podejrzanymi, wpędzają ich w coraz większe kłopoty.



„Masameer County”, sezon 2.

O Arabii Saudyjskiej z przymrużeniem oka. Wśród tematów między innymi globalna wojna medialna, zadawniony plemienny zatarg i zdrowotna obsesja, która zaszła za daleko.



„Monique Olivier: Asystentka diabła”

W latach 1987–2003 Michel Fourniret zapracował na opinię najbardziej odrażającego mordercy we Francji. Ale co z jego żoną?



„A Whole Lifetime with Jamie Demetriou”

Łono z widokiem. Problematyczna dorosłość. Nie całkiem złota jesień. Podróż przez kolejne etapy życia z Jamie'em Demetriou w musicalowym programie komediowym.

