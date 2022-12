Wszystkie odcinki „Kruk. Jak tu ciemno” już dostępne. Gdzie obejrzymy serial?

Co w stworzonej przez Jakuba Korolczuka historii tak bardzo urzeka i przyciąga? Z całą pewnością postać tytułowego bohatera (w tej roli fantastyczny Michał Żurawski), która ewaluowała z sezonu na sezon, a widzowie śledzili losy człowieka, który próbując rozwikłać różne zagadki kryminalne, przede wszystkim walczył z samym sobą oraz trudną przeszłością. Jego historia była ciągłą próbą godzenia się ze swoim życiem – przeszłością, pracą, stratą ukochanej i wreszcie rolą ojca. Kruk przez wszystkie sezony zmagał się z wewnętrznym mrokiem, a ból i chęć zemsty nakręcały go do działania. Finał trylogii przyniesie długo wyczekiwaną odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy Adam Kruk zazna spokoju i w końcu uzdrowi swoją duszę?

Oprócz mrocznej i wielowymiarowej postaci odgrywanej przez Michała Żurawskiego, w każdym sezonie „Kruka” gościli wyjątkowi aktorzy, którzy dodawali dynamiki tej niezwykłej historii. W pierwszym sezonie podziwialiśmy doskonałe role Szymona Wasiluka (Marcin Bosak) oraz Sławka (Cezary Łukasiewcz). W drugim dołączyli komisarz Kołecki (Leszek Lichota) oraz policjantka Justyna (Magdalena Koleśnik) – postać pewnej siebie młodej kobiety mocno zaskoczyła również w trzecim sezonie. W całej serii świetną rolę odegrał Rudy (Tomasz Włosk), a na szczególne uznanie zasługuje także rola szeptuchy (Danuta Kierklo), która była tak autentyczna, iż widzowie byli przekonani, że to prawdziwa znachorka regionalnych rytuałów.

Za scenariusz ponownie odpowiedzialny jest Jakub Korolczuk, a za reżyserię Maciej Pieprzyca i Adrian Panek. W obsadzie do swoich ról powracają Michał Żurawski, Magdalena Koleśnik oraz Tomasz Włosok, dodatkowo na ekranie zobaczymy Cezarego Kosińskiego i Kingę Preis. Autorem zdjęć jest Witold Płóciennik, a muzyki Bartosz Chajdecki.

„Kruk. Jak tu ciemno” widzowie oglądać mogą na antenie CANAL+ Online.

Czytaj też:

Mama Sary James wystąpiła w „Szansie na sukces”. PosłuchajcieCzytaj też:

Córka Katarzyny Pakosińskiej ma już 18 lat. Podobna do mamy?